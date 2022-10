Lyt til artiklen

Det tyder på, at Nord Stream 1 ikke udblæser gas længere.

Sådan lyder det fra Energistyrelsen på Twitter.

Det er Nord Stream AG-selskabet, der har informeret Energistyrelsen om, at der synes at være opnået stabilt tryk på de to Nord Stream 1 rørledninger.

»Det tyder derved på, at udblæsningen af gas nu også er tilendebragt fra de to sidste læk,« som styrelsen selv skriver.