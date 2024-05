Restaurant Aure i København modtog sin første michelinstjerne ved Michelinguidens uddeling mandag.

Den danske restaurant Aure har modtaget sin første michelinstjerne ved mandagens uddeling af de eftertragtede stjerner.

Uddelingen foregår i Finlands hovedstad, Helsinki.

Anerkendelsen er særligt bemærkelsesværdig, fordi restauranten åbnede for blot 81 dage siden.

- Jeg er totalt overvældet, og alle følelser boltrer sig rundt i mig lige nu, siger 29-årige Nicky Arentsen i en pressemeddelelse.

- Vi er enormt stolte, for det er en vigtig blåstempling af Aure, og jeg bliver helt forpustet af at tænke på, at det er sket så hurtigt. Det overgår simpelthen min vildeste fantasi, og jeg kunne ikke have gjort det uden hele holdet bag.

Medejer Emma Nørbygaard forklarer, at folkene bag Aure i første omgang blev overraskede over invitationen til ceremonien i Finland - særligt på grund at restaurantens unge alder.

- Vi har satset alt, hvad vi ejer, for at åbne vores eget sted, så anerkendelsen af Aure og Nickys evner er en drøm, der går i opfyldelse i raketfart, siger hun.

- Nu glæder vi os bare til at komme hjem og vise endnu flere, hvad Aure står for.

Aure blev den eneste danske restaurant ud af ni nye michelinrestauranter i Norden til at få en stjerne - herunder tre svenske, tre norske og to finske.

Udover den prestigefulde stjerne modtog Nicky Arentsen desuden talentprisen Young Chef Award 2024.

Det var da også en tydeligt berørt ung mand, der kunne træde op på scenen i Helsinki for at modtage sin branches hyldest.

– Se på mig, sagde han adspurgt, hvordan det føltes.

Arentsen har blandt andet en fortid hos andre danske michelinrestauranter som Aoc og Jordnær.

Sidste år modtog seks danske restauranter deres første michelinstjerne.

/ritzau/