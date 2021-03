Det tog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dage, inden det lykkedes for Ella Jensen.

»Det her system er jo en by i Rusland. Jeg har forsøgt, at ringe flere gange, hvor der var ventetid på flere timer,« siger hun.

Den 91-årige kvinde fra Humlebæk har ifølge Sn.dk ingen computer, og det har i den grad besværlig processen med at booke en tid til en coronavaccination.

Ella Jensen har i dagevis siddet forgæves i telefonkøer i timevis – ofte har hun fået besked om, at alle tider har været booket af andre – og først da hendes svigersøn og børnebørn trådte til, lykkedes det. Det tog dem dog ifølge mediet i alt to dage med konstante opkald.

Den 91-årige kvinde skal vaccineres på lørdag.

På grund af det bøvl, som Ella Jensen personligt har oplevet giver hun over for Sn.dk udtryk for, at hun ikke tror på regeringens plan om at have alle vaccineret inden 27. juni.

Danske Regioner har dog netop taget initiativ til, at regioner og kommuner i fremtiden skal tage direkte kontakt til de ældre borgere, der endnu ikke er blevet vaccineret for at hjælpe dem gennem processen. Både i forhold til at få bestilt en tid, men også i forhold til transporten til og fra stikket.

Hjælpen vil specifikt gå til personer i vaccinationsgruppe 2 og 3 – det vil sige henholdsvis personer på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem og personer på mindst 85 år, hvor altså Ella Jensen fra Humlebæk hører til.

»Vi har lavet et meget tæt samarbejde på tværs af kommuner og regioner, hvor vi trækker lister over de borgere i målgruppen, som endnu ikke er vaccinerede eller endnu ikke har booket tid,« siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner:

»Og så tager vi håndholdt fast i dem og finder ud af, om de ønsker en vaccination og hjælper dem med at få en tid og om nødvendigt transport til vaccinationsstedet.«

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut har 449.723 danskere påbegyndt coronavaccinationen, 185.677 er færdigvaccineret.