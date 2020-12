Lige nu laver forskere i hele verden forsøg med 144 mulige vacciner mod coronavirus, men tre vacciner har lagt sig i spidsen med klar afstand til resten af feltet.

To af de tre vacciner kommer fra virksomheder, som Danmark gennem EU har lavet aftaler om forkøbsret med. Herunder kan du se, hvad vi indtil videre ved om de tre kandidater og deres fordele og ulemper.

Pfizer/Biontech

Vaccinen, som danskerne har udsigt til at få i det nye år, stammer fra den tyske medicinalvirksomhed Biontech, der har indgået et samarbejde med den amerikanske gigant Pfizer.

Selve teknologien i vaccinen er udviklet af ægteparret Ugur Sahin og Özlem Türeci, som immigrerede fra Tyrkiet til Tyskland i 1970'erne.

De forskede i kræftvacciner, men da coronaepidemien ramte verden i januar, lagde de hele produktionen om, og allerede i maj kunne de starte fase 1 og 2 af forsøgene med deres coronavaccine.

Fakta om vaccinen fra Pfizer/Biontech

Den amerikanske medicinalgigant Pfizer har allieret sig med den lille tyske medicinalvirksomhed Biontech, og deres vaccinekandidat udviser lovende resultater (Photo by JOEL SAGET / AFP) Foto: JOEL SAGET Vis mere Den amerikanske medicinalgigant Pfizer har allieret sig med den lille tyske medicinalvirksomhed Biontech, og deres vaccinekandidat udviser lovende resultater (Photo by JOEL SAGET / AFP) Foto: JOEL SAGET

Teknologi: Vaccinen anvender den såkaldte mRNA-teknologi. Det betyder, at vaccinen indeholder genetiske instrukser for opbygningen af coronavirussens proteiner kaldet pigge. Når de genetiske instrukser bliver sprøjtet ind i kroppens celler, bliver de påvirket til at lave piggene, som herefter kommer ud i kroppen, og det får immunforsvaret til at danne antistoffer.

På den måde vil man allerede have antistoffer, hvis man bliver udsat for rigtig coronavirus, og man kan derfor ikke blive smittet.

Effektivitet: Forsøg med vaccinen har vist, at den er 95 procent effektiv i voksne under 65 år og 94 procent effektiv i voksne over 65 år.

Forsøg: Over 43.000 frivillige har testet vaccinen fra Pfizer/Biontech.

Bivirkninger: Virksomheden har ikke registreret nogen alvorlige bivirkninger ved vaccinen.

Ulemper: Da vaccinen er baseret på mRNA, skal den opbevares ved -70 grader, ellers går mRNA’et i stykker, og det gør den svær at distribuere og producere. Derudover skal den gives i to doser. Det skal stort set alle vacciner, som aktuelt er under udvikling.

Pris: 165 kr.

Tilgængelighed i Danmark: Danmark har gennem en EU-aftale sikret sig vacciner til omkring to millioner danskere.

Status: Pfizer/Biontech anmodede tirsdag 1. december den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, om at hastegodkende deres vaccine. Når EMA godkender vaccinen, er den også godkendt i Danmark.

Moderna

Den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna, der ligger i Boston, begyndte at udvikle deres vaccine i januar i år.

Virksomheden har i årevis arbejdet med udviklingen af RNA-vacciner, men det er den første vaccine, de sender på markedet. Den amerikanske regering har støttet udviklingen af vaccinen med en milliard dollar, og virksomheden var den første til at begynde vaccineforsøg med mennesker.

Fakta om vaccinen fra Moderna

Den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna afleverede mandag data for deres vaccinekandidat til godkendelse hos den europæiske lægemiddelstyrelse Foto: JOEL SAGET Vis mere Den amerikanske medicinalvirksomhed Moderna afleverede mandag data for deres vaccinekandidat til godkendelse hos den europæiske lægemiddelstyrelse Foto: JOEL SAGET

Teknologi: Vaccinen anvender ligesom vaccinen fra Pfizer/Biontech mRNA-teknologi.

Effektivitet: Forsøg med vaccinen har vist, at den er 94,1 procent effektiv.

Forsøg: 30.000 frivillige har testet vaccinen fra Moderna.

Bivirkninger: Virksomheden har ikke registreret nogen alvorlige bivirkninger ved vaccinen.

Ulemper: Da vaccinen er baseret på mRNA, skal den ligesom vaccinen fra Pfizer/Biontech opbevares koldt. Dog kan vaccinen fra Moderna holde sig, når den opbevares ved -20 grader. Derudover skal den gives i to doser.

Pris: 210 kr.

Tilgængelighed i Danmark: Aftale på vej gennem EU.

Status: Moderna anmodede mandag 30. november den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, om at hastegodkende deres vaccine. Når EMA godkender vaccinen, er den også godkendt i Danmark.

AstraZenaca

Vaccinen er udviklet af den britisk-svenske medicinalvirksomhed AstraZeneca og det prestigefyldte engelske universitet University of Oxford.

Vaccinen adskiller sig fra de to andre kandidater ved at være baseret på en genetisk manipuleret virus, der kan gøre chimpanser forkølede.

Vaccinen er også billigere og langt lettere at opbevare sammenlignet med vaccinerne fra Moderna og Pfizer/Biontech.

Det har fået flere eksperter til at fremhæve, at vaccinen kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af coronavirus i ulande, hvor det er svært at opbevare og distribuere de to andre vacciner, som kræver meget lave temperaturer. Dertil kommer, at vaccinen fra AstraZenaca er billigere.

Fakta om vaccinen fra AstraZenaca

Vaccinen fra AsttraZebeca adskiller sig ved at anvende en anden teknoligi end de to andre vacciner. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo Foto: DADO RUVIC Vis mere Vaccinen fra AsttraZebeca adskiller sig ved at anvende en anden teknoligi end de to andre vacciner. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo Foto: DADO RUVIC

Teknologi: Vaccinen fra AstraZeneca baserer sig på en genetisk manipuleret virus, der kan gøre chimpanser forkølede. Den genetisk manipulerede virus indeholder den genetiske sekvens, der koder for coronavirussens spike-protein, og det betyder, at kroppen efterfølgende kan genkende coronavirussen og dræbe den, når den den forsøger at inficere kroppen.

Effektivitet: Ligesom de andre vacciner skal vaccinen fra AstraZeneca gives i to doser, og effektiviteten afhænger af, hvornår doserne gives. I gennemsnit har vaccinen en effektivitet på 70 procent.

Forsøg: 30.000 frivillige har testet vaccinen fra AstraZeneca.

Bivirkninger: Virksomheden har ikke registreret nogen alvorlige bivirkninger ved vaccinen.

Ulemper: Vaccinen har ikke vist den samme høje effektivitet som de to kandidater fra Pfizer/Biontech og Moderna.

Pris: 25 kr.

Tilgængelighed i Danmark: Dansk forhåndsaftale til 2,6 millioner danskere.

Status: Den europæiske lægemiddelstyrelse er i gang med en såkaldt rullende vurdering af vaccinen fra AstraZeneca. Det vil sige, at de vurderer forsøgsdata i takt med, de kommer ind, modsat normal praksis, hvor lægemiddelstyrelsen først ser på data, når forsøgene er afsluttede.