Der tegner sig et noget dystert billede, når man zoomer ind på borgerne i Region Syddanmarks generelle trivsel.

For særligt den mentale sundhed blandt syddanskerne er nemlig blevet markant dårligere, siden der sidst blev gennemført en undersøgelse af danskerne sundhed og trivsel i 2017.

Og absolut værst står det til i Odense.

Det fremgår af Region Syddanmarks Sundhedsprofil, som blev udarbejdet i 2021, og som netop er blevet udgivet.

Dykker man ned i tallene, kan man se, at kun 12,8 procent af de adspurgte odenseanerne i sundhedsprofilen for 2010 havde en lav score på deres mentale helbred. Altså beskrev 12,8 procent, at de ikke havde det godt mentalt.

Andelen af personer med en lav mental sundhed er i 2021 steget til hele 21,1 procent. Med andre ord er det altså nu over hver femte odenseaner, der beskriver at have et dårligt mentalt helbred.

De nedslående resultater skal dog ses i lyset af coronapandemien, mener Bo Libergren (V), der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i regionen. I samme periode som undersøgelsen blev gennemført, var der nemlig en lang række restriktioner i samfundet på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

»Men når det er sagt, så får vi stadig en masse brugbar viden om syddanskernes sundhed og trivsel nu og her og om den udvikling, der er sket siden 2010. Den viden kan både vi og kommunerne bruge i vores arbejde med at styrke sundheden i Syddanmark i de kommende år, og vi er meget taknemmelige for, at så mange har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet,« siger Bo Libergren i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser desuden, at et stigende antal syddanskere ofte føler sig nervøse eller stressede. Zoomer man ind på Odense, beskriver 32,9 procent af de adspurgte, at de føler sig stressede, hvilket er den højeste andel blandt alle kommuner.

Flere beskriver også et lavt selvværd, og i denne kategori scorer Odense Kommune sammen med Nordfyns Kommune højest.

Særligt unge kvinder på 16-24 år føler sig ofte nervøse eller stressede, og knap hver tredje unge kvinde i regionen har desuden lavt selvværd.

På parametre som for eksempel svær overvægt ser det heller ikke for lyst ud. For undersøgelsen viser, at næsten hver femte syddansker lider af svær overvægt – det vil sige har et bmi på over 30.

Det er dog ikke på alle parametre, at det står helt skidt til.

For når man kigger på eksempelvis rygning og indtaget af alkohol, så bevæger det sig i den rigtige retning.

Andelen af odenseanere, der ryger dagligt, er siden 2010 faldet fra 21,5 til 12,6 procent. Og særligt blandt unge mænd i alderen 16-24 år er der sket et fald. I 2017 røg nemlig næsten hver femte unge mand til dagligt i regionen, og den andel er nu røget ned på cirka hver tiende i 2021.

»I Danmark er der hvert år knap 14.000 mennesker, der dør for tidligt, fordi de ryger eller har røget. Vi ved, at en stor del af dem begynder at ryge, når de er unge. Derfor har vi i Region Syddanmark gjort en kæmpe indsats de seneste år for at få de unge til at lade være med at ryge,« siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).