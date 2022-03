Det er den tid på året, hvor man kan være heldig at få ikke bare smagfulde, men også værdifulde fisk i garnet.

Sæsonen for stenbidderrogn lokker, og derfor er Fiskeristyrelsen i disse dage på vagt ved kysterne. Og det har vist sig at være nødvendigt.

Særligt i Odense Fjord og Dalby Bugt på Fyn har Fiskeristyrelsens kontrolskib Havternen haft travlt med at kontrollere.

Det førte i sidste uge til et opsigtsvækkende fund, da styrelsen hev 3,6 kilometer ulovligt garn ombord på Havternen.

»Der er en stor interesse for netop stenbidderrogn, fordi der er så mange penge i det,« fortæller Claus Wille, fiskerriinspektør i Fiskeristyrrelsen.

Den lækre spise koster omkring en krone for et enkelt gram, og derfor er der ifølge fiskeriinspektøren nogle, som forsøger at snyde med fiskeriet.

Det er ikke ulovligt at sætte garn for at fange stenbiddere, men der er en række regler, man skal følge, forklarer Claus Wille.

»Når man sætter garn i vandet, står det som en mur. I hver ende af garnet skal der være en bøje, så andre eksempelvis ikke sejler ind i garnet. På bøjerne skal der så stå, hvem der har sat garnet ud. Men på mange af de bøjer, vi fandt, manglede den information, eller så var den forkert,« fortæller Claus Wille.

Her ses de mange sække, der blev samlet med ulovligt garn fra Odense Fjord samt Dalby Bugt.

I alt fandt styrelsen 36 garn af en længde på 100 meter hver, der var sat ulovligt. Hvorvidt det er private eller erhvervsfiskere, der har sat garn, ved Fiskeristyrelsen ikke. Man ved heller ikke, hvor mange personer, det drejer sig om.

Er det private fiskere, der har sat de mange garn, er der tale om større sag, end hvis det er erhvervsfiskere.

Som privat fisker må man nemlig kun sætte tre garn af en længde på 45 meter. For erhvervsfiskere er reglerne ikke helt så stramme, forklarer Claus Wille. Derfor afhænger bøden af flere faktorer, men sagen er meldt til politiet.

Fyn er ikke det eneste sted, hvor fiskere forsøger at snyde i håbet om at fange flere stenbiddere. Også ved Tisvilde på Sjælland har styrelsen i denne uge fjernet ulovligt garn.