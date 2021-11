Klokken slår 01.08. Døren åbner, og ud kommer Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard, med partifælle og kronprinsen af Aarhus Anders Winnerskjold ved sin side.

Han forbliver borgmester, men vælgernes lussing til Socialdemokratiet har gjort ham til en såret kriger.

»Det overordnede ansvar for kampagnen og Socialdemokratiets linje er mit, og det tager jeg på mig,« siger han til pressen, da han kommer ud.

Da stemmerne er talt op, står det klart, at Socialdemokratiet går 9.0 procentpoint tilbage i forhold til sidste valg.

Trods det dårlige valg for Socialdemokratiet havde borgmesteren overskud til, at ønske Konservative tillykke med et flot valg, og det må man i den grad sige, at de havde.

Hele 10,4 procentpoint gik partiet frem, og det gør dem til det næststørste parti i Aarhus Kommune med 14,6 procent af stemmerne, men Socialdemokratiet er stadig klart størst med 28,8 procent.

Med Radikale Venstre og SF kan Socialdemokratiet samle 17 mandater, og det vil være nok til, at få flertal i byrådet, men borgmesteren afviste ikke, at man ville gå sammen med Konservative.

Natten bød også på tårer fra Dansk Folkepartis kandidat Nana Harring, der kunne konstatere, at partiet ikke selv kunne skaffe nok stemmer til at få en plads i byrådet, men de kan med hjælp fra deres valgforbund stadig få en plads. En tårevædet Harring gav balladen i DFs top skylden for det dårlige valg.

Der var i løbet af natten heftig aktivitet ind og ud fra borgmesterkontoret, hvor der blev forhandlet om en konstitution.

Klokken 02.30 var der næsten fuldkommen stilhed på rådhuset, der siden tidligt tirsdag morgen var fyldt til randen. Stemmeoptællingen var slut, og politikerne havde trukket sig tilbage eller forladt rådhuset.

Tilbage var der journalister, som stadig hang på gangene, mens den sidste oprydning i salen var i gang.

Men på borgmesterens kontor var der alt andet end stille midt på natten.

Her var forhandlingerne om konstitueringen i gang med Jacob Bundsgaard i spidsen. Og lidt efter 02.30 trådte Thomas Medom (SF) og Rabih Azad-Ahmad (RV) ind i lokalet.

Da klokken nærmede sig 03.00 løb spidskandidat fra Enhedslisten Laura Bryhl også ind på Bundsgaards kontor, men fem blot minutter senere forlod Bryhl kontoret igen uden at give en kommentar til pressen, og senere fulgte de to DF-kandidater Jakob Søgaard Clausen og Nana Harring trop med et fem minutters visit på borgmesterkontoret.

Klokken 03.35 kom Thomas Medom fra SF ud fra forhandlingslokalet med en nedslående besked til de journalister, der stadig var at finde på gulvene i rådhuset, 'der er fortsat lang vej endnu'.

Da uret havde passeret 04.20 kom Jacob Bundsgaard så ud af forhandlingslokalet ledsaget af Anders Winnerskjold, men det var ikke for at give en melding om, at der var faldet en aftale.

»Vi er ved at være trætte, men vi er ikke færdige endnu. I forhold til tidsplanen, så fortsætter vi, til vi er færdige.«

Da viserne marcherede mod klokken 05.00, var der fortsat ikke landet en aftale, og vi venter derfor stadig i spænding på, hvordan posterne i Aarhus Kommune kommer til at fordele sig.