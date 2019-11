»Kom så, gutter! Lad os lige komme op på tæerne. Vis, I er klar!«

Umiddelbart inden gitterporten gled op, og der blev lukket kunder ind til 'Black Friday'-tilbudsjagt i elektronikbutikken Power i Rosengårdscentret i Odense, holdt varehuschef Andreas Huusmann en heftig peptalk for sine medarbejdere.

»Er vi der, gutter,« råbte Andreas Huusmann til de mange ansatte, som han havde fået til at stå og hoppe på stedet.

»Ja,« råbte de tilbage.

»ER VI DER?«

»JA!«

»Hvem er vi?,« råbte varehuschefen.

»POWER!«

Fire gange blev det gentaget, før det hele blev afsluttet med klapsalver og hujen, og der blev åbnet for gitterporten, så de ventede kunder udenfor kunne blive lukket ind klokken 07:00.

Til B.T. fortæller Andreas Huusmann, at det er på specielle dage, han holder den form for peptalk, før butikken åbner:

»Det gør vi på de store dage. Og det her er den største dag på året,« fortæller han.

»Jeg kan dog også finde på at gøre det engang i mellem i weekenden, hvis vi rigtigt skal i gang,« tilføjer han.

De ansatte i butikken mødte omkring klokken 06 fredag for at spise morgenmad, drikke kaffe og gøre klar til åbningen.

»Folk skal lige op i gear, fordi det er tidlig morgen,« forklarer Andreas Huusmann.

Da Power-butikken åbnede, stod der omkring 30 kunder klar udenfor. Varehuschefen forventer dog, at det vil tage til i løbet af dagen.

»Vi ved fra andre år, hvor der har været Black Friday, at det trapper op hen over dagen. Der er selvfølgelig det her rush lige i starten, og så trapper det ellers op. Det kulminerer ved 16-17-tiden. Det er helt klart den største dag på året for os,« forklarer Andreas Huusmann.