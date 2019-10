Omkring to millioner danskere bliver direkte berørt, når skolernes afløser til Forældreintra, Aula, udrulles mandag 21. oktober.

Men det er langtfra alle, der glæder sig.

I Danmarks Lærerforening frygter man ligefrem dagen.

Det fortæller formand Anders Bondo Christensen til B.T., efter en lokal lærerformand fra Aarhus i weekenden fortalte, at han forventer kaos, når systemet rulles ud.

»Jeg deler den bekymring. Og jeg frygter, at mandag bliver en rigtig træls dag for lærerne ude på skolerne. Derfor vil jeg opfordre KL og folkene bag Aula til at trække i nødbremsen,« siger Anders Bondo Christensen.

Længe har der været meldinger om, at Aula er ramt af startproblemer.

Det nye system skulle have været taget i brug efter sommerferien, men grundet tekniske problemer blev det udskudt til uge 43.

Men allerede inden den officielle lancering har fire kommuner besluttet at udskyde implementeringen af Aula til det nye år.

Og det mener Anders Bondo Christensen også, at resten af landets skoler burde have mulighed for.

»Det er et skidt tidspunkt midt i skoleåret at introducere et nyt system. Hvorfor lader man det ikke være en gradvis udrulning, så de skoler, der er klar, kan begynde på mandag, mens andre skoler kan hoppe på fra det nye år,« siger han.

Hvilke problemer hører I fra jeres medlemmer, der er med i Aula?

»Flere logistiske dele af appen fungerer ikke. For eksempel har vi hørt om flere, der har problemer med at booke lokaler. Det kan blive rigtig træls for de mange lærere, som allerede har rigtig travlt.«

På en række skoler landet over har Aula siden før sommerferien kørt som pilotprojekt.

Her har lærere og forældre haft tid til at vænne sig til det nye system og komme med ændringer til Kombit og Netcompany, der står bag.

Blandt forældre på skoler, der allerede har implementeret Aula, som B.T. har talt med, er der både negative og positive beretninger.

Nogle melder om problemer med at modtage beskeder. Og på Apples Appstore og i Google Play-butikken beskriver flere, at Aula ganske enkelt ikke fungerer, eller at det er umuligt at logge ind.

Men det er langtfra alle, der mener, at Aula fungerer dårligt.

Annemette Vinther Fruergaard er formand for skolebestyrelsen på Thyborøn Skole i Thyborøn. Skolen er en af pilotskolerne på Aula-projektet.

»Det er en nem app at bruge. Den minder om andre apps, man kender. Der har selvfølgelig været børnesygdomme. Men så har vi kunnet give feedback, så det kunne ændres,« siger hun.

»Overordnet set er de forældre, jeg har talt med, positive. Det er faktisk lige før, vi er i chok over det. Det er langt bedre end Skoleintra.«

Også på Mørkhøj Skole i Gladsaxe har Aula kørt som pilotprojekt. Og her er der ligeledes positive meldinger fra formanden for skolebestyrelsen, Anna Søegaard Valgreen.

»Som udgangspunkt er forældrene glade. Men det har også været hårdt at være pilotskole. For at implementere et system som det her, det ... det er en proces. Men jeg synes, resultatet er blevet fint,« siger hun.

»Det er en ny platform, som man skal finde ud af at bruge. Specielt i vores kommune, hvor den afløser flere systemer. Og der har selvfølgelig været problemer, som skulle fikses som en søgefunktion. Men det fik folkene bag Aula hurtigt rettet til,« uddyber hun.

På Elsted Skole i Aarhus Kommune har man også været en del af pilotprojektet omkring Aula.

Her ønsker skoleleder Mette Søberg ikke at spekulere i, hvordan den landsomspændende udrulning af Aula kommer til at forløbe mandag.

Men hun erkender, at der er en årsag til, at Aula har måttet udskyde implementeringen fra i sommer til uge 43.

»Der har været helt grundlæggende ting galt ved Aula, og det er også derfor, man er blevet nødt til at udskyde lanceringen,« siger hun til B.T.

Hos Kombit er man dog ganske rolig, når det kommer til Aulas introduktion landet over mandag:

'Uanset hvornår man skal tage et stort nyt it-system i anvendelse, vil det give nogle bump på vejen.'

'Men vi føler os trygge i forhold til de tilbagemeldinger, vi har fået fra den udvidede pilotfase, hvor 12 kommuner, 24 skoler og 40.000 brugere har været på Aula – her er tilbagemeldingen, at de basale funktioner er klar til at blive taget i brug,' skrev vicedirektør i Kombit Mikkel Tang Hedegaard søndag til B.T.