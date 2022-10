Lyt til artiklen

Den høje inflation gør det dyrere at være dansker.

Der er pres på privatøkonomierne, og mange er på udkig efter udgifter, der kan skæres væk eller reduceres. Men det er ikke alt, du må spare på.

Det fastslår forsikringsekspert Anne Garde Slothuus fra Forsikringsoplysningen i en pressemeddelelse fra Forsikring & Pension.

»Der er nogle af de helt grundlæggende forsikringer – for eksempel indbo- og ulykkesforsikringer – hvor man virkelig skal tænke sig godt om, før man vælger at spare dem helt væk. Konsekvensen er jo, at man står uden hjælp, hvis man bliver ramt af indbrud, vandskader, brand, et stort erstatningsansvar eller en alvorlig ulykke,« siger forsikringseksperten.

Jakob Steenstrup fra Forbrugerrådet Tænk anerkender, at den nuværende situation gør det oplagt som forbruger at undersøge, hvor der kan spares på udgifterne.

Men i tråd med forsikringseksperten understreger han, at essentielle forsikringer som indboforsikringen ikke bør spares væk.

Steenstrup anbefaler i stedet at bruge Forsikringsguiden.dk, som sammenligner priser på tværs af 19 selskaber.

»Essentielle forsikringer, som for eksempel indboforsikringen, er det dog vores anbefaling, at man ikke sparer helt væk. I stedet kan Forsikringsguiden.dk benyttes som redskab til at tjekke, om der er en god sammenhæng mellem aktuelt forsikringsbehov, pris og dækning, eller om man med fordel kan foretage ændringer, der potentielt også kan bidrage til mere luft i budgettet,« siger Jakob Steenstrup i pressemeddelelsen.

Indboforsikringen indeholder også en ansvarsforsikring. Uden den kan man ikke få hjælp, hvis man er involveret i uheld eller ulykker, hvor andre kommer til skade.