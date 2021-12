I begyndelsen af december kollapsede en kæmpe stor teltdug, der var hængt op over et julemarked på Nytorv i Viborg.

Al den sne, der faldt, blev for tung for de bærende aluminiumsrør, og det skabte en stor flænge i teltdugen. Men det kunne være undgået, skriver TV Midtvest, der har fået aktindsigt i et dokument, der blandt andet beskriver en advarsel til Viborg Kommune.

Der var nemlig blevet advaret om, at teltdugen ikke kunne holde til perioder med meget sne. Faldt der meget sne, så skulle det fjernes omgående.

Lars Stentoft, der er direktør for Kultur, Service og Event i Viborg Kommune, oplyser til TV Midtvest, at kommunen var opmærksom på sikkerhedsproblemet.

»En klatrer havde været oppe på teltet en halv time før, det brød sammen for at vurdere, hvornår vi skulle begynde at fjerne sne manuelt. Men på det tidspunkt vurderede man, at der ikke var så meget sne,« forklarer han.

Der kom heldigvis ingen til skade, da det kollapsede 1. december tidligt på formiddagen.

Helle Sørensen, der er handelschef hos Viborg Handel fortalte til Viborg Stifts Folkeblad samme dag, at hun var meget glad for, at det kun var teltdugen, der kom til skade.

»Vi opdagede det ved, at lige pludselig sank det bare sammen,« sagde hun foran et afspærret julemarked cirka klokken 10.30 den første dag i julemåneden.