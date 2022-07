Lyt til artiklen

Det kunne være endt helt galt, da flere børn forleden blev taget af strømmen, da de var ude og bade ved stranden.

Derfor kommer livredderne nu med en kraftig opfordring til forældre og andre voksne badegæster:

Husk at holde øje med børnene.

Det skriver TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse.

Opfordringen kommer især på baggrund af to hændelser, der kunne være endt grueligt galt.

Den første fandt sted ved Nr. Vorupør Strand den 5. juli, hvor livredderne fik øje på to børn, der blev taget med strømmen, som løb langs stranden.

Børnene signalerede begge, at de havde brug for hjælp.

En af livredderne tog derfor ud på vandet på sit såkaldte rescue board og nåede frem til børnene, som i mellemtiden også havde fået hjælp af en surfer. Derefter fik livredderen børnene over på sit board og bragt dem sikkert ind til land, hvor børnenes far også hjalp til.

Den anden hændelse fandt sted på Balka Strand den 6. juli, hvor en livredder spottede tre børn i vandet på hver deres luftmadras.

»Alle har problemer med at kontrollere dem, og et af børnene vender om i vandet og går ind mod stranden. De to andre børn driver længere væk fra stranden på grund af fralandsvind, og det ene barn mister sin luftmadras,« lyder det i pressemeddelelsen.

Livredderen på stranden informerede derfor en anden livredder, der befandt sig ude på vandet i en båd – og samtidig kontaktede moderen til børnene livredderen på land.

»Livredderen sejler hen til børnene, der befinder sig 100-200 meter fra land og har samlet sig ved den sidste luftmadras. Livredderen får børnene ombord på båden og henter den drivende luftmadras, inden de sejler retur til stranden,« oplyses det.

Alle fire børn, der blev reddet i land i sidste uge, blev vurderet til at være i fare – og de kunne ikke komme tilbage til stranden selv.

»Heldigvis kom alle børnene tilbage på land i god behold, men det viser, hvor hurtigt hyggelig leg i vandet kan ændre sig til alvor,« siger Lasse Serup Jensby, der er driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

Derfor kommer livredderne nu med en klar opfordring til de voksne:

»Det sikreste er at gå i vandet med børnene, så du er lige ved siden af, hvis de for eksempel pludselig skulle blive væltet omkuld af en bølge, eller hvis de kommer til at svømme for langt ud, så de ikke længere kan bunde,« siger Lasse Serup Jensby og råder til, at luftmadrasser og badedyr bliver på land, når der er fralandsvind.

Ifølge livredderne er de fleste forældre gode til at passe på deres børn på stranden – men de ser også forældre, der bliver på land, mens børnene bader, og har opmærksomheden end andet sted end på børnene i vandet.

Det sker også, at livredderne må hjælpe med at lede efter børn, der er bliver væk fra forældrene, mens de leger i sandet på stranden:



»Særligt de mindre børn er ikke i stand til at vurdere farerne i vandet, og derfor kan de komme galt afsted, hvis de for eksempel springer op mod en bølge og mister balancen. Ulykker kan ske meget hurtigt, og derfor skal man hele tiden have et øje på børnene, og børnene skal holde øje med forældrene – også selvom der er livreddere på strandene,« siger Lasse Serup Jensby.

På TrygFondens hjemmeside har man samlet en række øvelser, man kan lave med sine børn, så de vænner sig til vandet. Dem kan du finde lige HER.