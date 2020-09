Det Kongelige Teater i København har ansat en række chefer til en løn, som ikke er blevet godkendt af myndighederne.

En af dem er balletmester Nikolaj Hübbe, der overstiger Finansministeriets lønramme med flere hundredetusinder.

Det skriver Berlingske.

Det var fredag i forrige uge, at Rigsrevisionen kritiserede Det Kongelige Teater for at have ansat chefer til en løn, der var over niveauet for kontorchefer – uden at have indhentet Finansministeriets godkendelse til det, hvilket er kravet, når lønningerne overstiger lønniveauet for en såkaldt lønramme 37-stilling.

En af dem er ifølge Berlingske Nikolaj Hübbe, der sidste år tjente 1.122.500 kroner kroner årligt før pension – hvor man skulle have fået det godkendt, når lønnen overstiger de 565.341 kroner, som er lønniveauet for en lønramme 37-stilling.

En anden er skuespilchef Morten Kirkskov, der sidste år fik 1.155.972 kroner.

Berlingske noterer dog, at Rigsrevisionens kritik er rettet mod regelbruddet – ikke på om lønniveauerne er for høje eller ej.

Berlingske har i forbindelse med Rigsrevisionens kritik talt med Det Kongelige Teater, der oplyser, at kontrakterne for de i alt syv stillinger, hvis løn ikke er blevet godkendt, blev indgået før efteråret 2016.

Ifølge teaterchefen på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, har man misforstået Rigsrevisionen, der tilbage i 2016 rettede en lignende kritik mod teatret. Man troede ifølge Holten, at det kun var fremover, at kontrakterne skulle godkendes af Finansministeriet.