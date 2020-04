Forlængelsen af forsamlingsforbuddet får Det Kongelige Teater til at aflyse forestillinger frem til 31. juli.

Det Kongelige Teater aflyser alle forestillinger frem til 31. juli.

Det svarer til resten af sæsonen 2019/2020, oplyses det i en pressemeddelelse.

Aflysningerne sker i forlængelse af regeringens beslutning om fortsat at forbyde større forsamlinger. Mandag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at forbuddet forlænges til 31. august.

Alle personer med billet til de berørte forestillinger vil blive kontaktet direkte af Det Kongelige Teater efter påske.

Nogle af de forestillinger, der rammes af aflysningerne, er "Sommerballet", "Opera i det fri" og "Hobitten". Sidstnævnte får i stedet udskudt sin premiere.

/ritzau/