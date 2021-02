Du kan få 91.324.209.132 liter letmælk i Rema1000 for det samme beløb, som det vil koste at teste alle danskere to gange om ugen i et år.

Og du kan få meget mere, for det helt absurd høje beløb 100 milliarder kroner, som en massetest strategi vil koste.

Vi har talt med Jakob Kjellberg, der er professor og sundhedsøkonom ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), om hvad man helt konkret kan få, for de penge, som regeringens strategi ifølge hans udregninger, kan komme til at koste.

For hvad svarer 100 milliarder egentlig til?

»Du kan drive samtlige sygehuse i Danmark i et år for de penge. Det er med personale, medicin og det hele.« fortæller Jakob Kjellberg, som gerne vil understrege, at beløbet er helt absurd og urealistisk.

Trods det, så graver vi lidt dybere. For der er jo brug for personale i sundhedsvæsenet, så hvor mange sygeplejersker kan vi få for 100 milliarder?

»Jamen, en sygeplejerske koster omkring en halv million kroner på et år. Der skal to sygeplejersker til en million. 2000 sygeplejersker til en milliarder, og så kan du jo selv regne færdig,« lyder det fra Jakob Kjellberg.

Og hvis I ikke allerede har regnet det ud, så kan vi have 200.000 fuldtidsansatte sygeplejersker i et år for det samme beløb, som det vil koste at teste os danskere to gange om ugen i et år.

»Men, så mange sygeplejersker har vi slet ikke, og har heller ikke brug for. Det er bare vigtigt, at tingene bliver sat i perspektiv,« fortæller Jakob Kjellberg, som vil ud med budskabet om, at test ikke er gratis.

Dog tror sundhedsøkonomen heller ikke, at regeringen har i sinde at teste alle danskere to gange om ugen.

»Det er jo fantasi penge, så det bliver heller ikke til noget. Når regeringen siger, at vi skal vænne os til flere test, er det nærmere nogle grupper i samfundet, som skal vænne sig til løbende at blive testet,« forklarer Jakob Kjellberg og opstiller et mere realistisk regnestykke:

»I første omgang er der lagt op til, at 9. og 10. klasseelever samt 3.g'erne skal testes. Som jeg har hørt det, så er det én til to gang om ugen, de skal testes. Så det er nogle andre tal, vi her taler om.«

Og nu skal vi holde tungen lige i munden:

»Den gruppe svarer til cirka 150.000 personer, så det er omkring 20-25 millioner kroner om ugen, som vi taler om. Det er en helt anden størrelse, som samfundet godt kan håndtere i nogle uger, indtil dem over 60 år er vaccineret. Hvis vi siger, det tager otte uger før de er færdigvaccineret, så vil det koste 0,2 milliarder kroner.«

Så vi kan ikke med de nuværende test klare at alle skal podes. Det bliver for dyrt, lyder det fra Jakob Kjellberg:

»Hvis man opfundet en spyttest til 25 øre stykket, som man sendte ud til borgerne, så ville det måske kunne lade sig gøre. Men det er ikke tilfældet. Det koster 150 kroner for en test i indkøb, poder og laboratorium – faktisk koster det nok mere, for dertil skal man ligge transportomkostninger og at testene analyseres i arbejdstiden, så det giver et produktivitetstab,« fortæller Jakob Kjellberg.

Hvis vi dog skal lege en smule mere med beløbet 100 milliarder, så har Jakob Kjellberg et bud på, hvordan pengene bedre kunne bruges:

»Man kunne sætte en Ferrari eller to i min garage. Ej, spøg til side! Det mest realistiske er, at vi stopper med at optage gæld. Lige nu er det den måde, som vi finansiere det hele på. I sidste ende er det de unge, der ender med at betale regningen.«