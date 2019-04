Børn skal ikke have lov til at gemme sig bag en iPad-skærm, når de er med forældrene på restaurant. Det mener en journalist fra det store amerikanske medie, CNN.

»Jeg prøver ikke at dømme andre forældre. Der er så meget pres på os forældre, at det sandsynligvis er mere skadeligt for børnene, hvis deres forældre stresser og bekymrer sig over, at de gør alting forkert,« siger David G. Allan, sundhedsredaktør på CNN.

Med klummen vil David G. Allan spørge sig selv og sine læsere om, hvorvidt forældre hiver iPad'en frem, fordi det forbedrer forholdet til børnene, eller fordi det er nemmere.

David G. Allan mener, at forældre selvfølgelig ved bedst, hvad der er godt for deres børn, men samtidig har han svært ved at bevare det objektive syn på området, hvorfor han dømmer forældre, der hiver iPad'en frem på restauranten.

Han forstår også godt, at man som forælder i ny og næ trænger til en pause og har brug for et fredeligt måltid og en god voksensnak, og at det derfor kan være en løsning på problemet. Men David G. Allan mener altså, at iPad's på restauranter ikke er løsningen, og at det også kan føre til andre problemer senere hen.

Journalisten henviser til et undersøgelse, der viser, hvor stor en positiv effekt, familiemiddage kan have. Undersøgelsen viser, at jo mere tid børn bruger sammen med sin familie under en middag også går hånd i hånd med en højere uddannelse, færre adfærdsproblemer, mindre fedme og færre tilfælde af teenagere, der ryger, drikker og tager stoffer.

Forskere bag et andet studie viser, at børn, der bruger meget tid bag skærmene, kan have dårlig søvnkvalitet, hjertekarsygdomme samt fedme.

I en anden undersøgelse, hvor man har analyseret tusindvis af canadiske skolebørn, har forskerne fundet ud af, at børn, der bruger mere tid foran iPads, computere, fjernsyn og mobiltelefoner, havde tydeligt forhøjede problemer i forhold til koncentration, ligesom der også var flere med ADHD-adfærdsproblemer.

Når mængden af børnenes daglige skærmtid steg fra 30 minutter til mere end to timer om dagen, blev problemerne fem gange så store.

For få måneder siden blev et andet studie offentliggjort, der kun understøtter de tidligere studier.

Her fandt man ud af, at meget tid foran skærmene også hænger sammen med en dårligere ydeevne.

Ud over det mister børnene også muligheden for at forbedre sit sprog og sine kommunikationsegenskaber, såsom at fortælle en historie og fortælle vittigheder, ligesom man også mister mulighed for at udvikle tålmodighed og fantasi.

Davig G. Allan fortæller også i sin klumme, at forskere anbefaler, at børn under to år helt skal undgå sociale medier, med mindre det drejer sig om at video-chatte og at de skal have en begrænset skærmtid til kun en time per dag, hvor de må se programmer af høj kvalitet for børn mellem to og fem år.

David G. Allan mener, at man i fællesskab bør arbejde mere på at gøre familiemiddage til noget unikt ved at fjerne skærmene og i stedet pleje sine personlige forhold.