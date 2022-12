Lyt til artiklen

Beslutningen er historisk.

En komité skal nu undersøge, i hvilket omfang bortadopterede børn fra Sydkorea er blevet løjet forældreløse. Det besluttede landets Sandheds- og Forsoningskommission ifølge flere internationale nyhedsbureauer onsdag.

Over halvdelen af sagerne, der skal kulegraves, er danske.

»Det er jo historisk, det der sker nu. At kommissionen som repræsentant for Korea vælger at se på forholdene omkring adoption – det er aldrig sket før. Det kan næsten ikke overdrives, hvor vigtigt det er,« siger talsmanden for organisationen Danish Korean Rights Group (DKRG), Peter Knudsen, til TV 2.

Organisationen har i månedsvis kæmpet for det, den betegner som systematisk svindel.

Ifølge gruppen har adoptionsbureauer og børnehjem i Sydkorea kidnappet børn og forfalsket fødselsdokumenter i et omfang, der næsten ikke er til at begribe.

Mange dansk-koreanske adopterede er vokset op i den tro, at de var forældreløse. For nogles vedkommende passer dette ikke.

Der har ifølge DKRGs formand, adoptionsadvokat Peter Møller, været tale om en indbringende forretning.

»Og for at skaffe børn nok i forhold til efterspørgslen har man taget groteske metoder i brug. Børn er blevet stjålet på markeder, mens andre har været midlertidigt placeret på børnehjem. Når de biologiske forældre kom for at hente dem, fik de for eksempel at vide, at barnet desværre var afgået ved døden,« siger han til DR.

Peter Møller og organisationen har løbende indsamlet sager og indgav 23. august de første 51 sager til den sydkoreanske Sandheds- og Forsoningskommission. Siden er antallet af sager nået over 300.

Kommissionen har i første omgang udvalgt 21 sager fra Danmark, fire fra USA, en fra Norge, fire fra Holland, en fra Tyskland og tre fra Belgien, skriver TV 2.

Hvis det viser sig, at der er fejl i de 34 adoptionssager, som den nedsatte kommission i første omgang skal dykke ned i, kan det betyde, at hele adoptionsområdet i Sydkorea skal undersøges.

Dette vil være et omfattende skridt. Gennem årene har Sydkorea bortadopteret flere end 200.000 børn til Vesten. De 9.000 af børnene er endt i Danmark.

Artiklen er fra Berlingske.