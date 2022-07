Lyt til artiklen

Onsdag tog Brian Hansen og hans familie den endelige beslutning.

De havde fået endnu et nej fra banken, og de kunne ikke blive ved med at hæve priserne. Så det blev et farvel til Mesterbageren i Haslev efter 27 gode år.

»Der er så mange ubekendte. Ingen ved, hvor det her ender. Tidligere har vi haft udfordringer, men man kunne altid se en ende på det. Det kan man ikke her,« siger han om de stigende priser på både råvarer, el og gas.

»Så er det ikke sjovt at gå på arbejde længere.«

Brian har været bager i 40 år, men nu skal der måske ske noget nyt. Det ved han ikke endnu.

Inflationen – udviklingen i forbrugerpriserne – har været historisk høj de seneste måneder. Juni blev ingen undtagelse, og priserne er nu 8,2 procent højere end på samme tidspunkt sidste år. Det har ikke været højere siden 1983, og flere eksperter forventer, at tallet vil blive ved med at stige.

Samtidig har krigen i Ukraine betydet, at prisen på korn er steget markant.

Det er derfor nogle måneder siden, Brian Hansen og hans kone, Jette Hylleberg Hansen, der også er en del af teamet bag Mesterbageren i Haslev, begyndte at snakke om, at det nok snart var slut.

»Det har snart varet et års tid, hvor vi har været ramt økonomisk,« siger Brian Hansen og forklarer, at om banken ville låne dem penge eller ej, så ville usikkerheden med hensyn til priser på råvarer og el gøre udslaget alligevel.

Det er ikke første gang, Brian Hansen fortæller om beslutningen i danske medier. Mandag formiddag udkom hans historie også på TV 2s hjemmeside, og det har allerede affødt en del jobtilbud.

»Der er en håndfuld, der allerede har kontaktet mig med ansættelser,« siger Brian Hansen, der har været bager i 40 år.

Og trods den triste beslutning, så lyder Brian Hansen klar på nye udfordringer.

»Vi ved, at når man lukker en dør, så åbnes der en ny. Det har givet os en stor lettelse at tage den her beslutning. Nu er det snart slut med at bekymre sig.«

Bagerforretningen Mesterbageren i Haslev lukker fredag. Indtil da kan man stadig nå at smage både deres kager og brød.