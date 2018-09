Fakta 1) Ekspertens gode råd: Sådan får du en kæreste

1 ) Spot dit mønster: Er du f.eks. typen, der altid skal please dine kærester, så du ikke får gjort de ting, du selv vil i et forhold? Tager du for lidt eller for meget initiativ? Falder du for mennesker, der ikke er tilgængelige? Kender du dit mønster, vil det fremover blive nemmere for dig at indgå i et ligeværdigt forhold, fordi du kan ændre på din egen adfærd, hvis ikke den fungerer.

2) Bryd dit mønster og gør noget andet: Lav en negativ- og positivliste. På negativlisten skriver du alt det dårlige, som det gamle mønster afstedkommer. Hvis du f.eks. har et mønster med altid at holde en bagdør åben og ikke forpligte dig, kan du her skrive manglende nærhed og kærlighed. På positivlisten skriver du ting, du kan opnå, hvis du til gengæld lærer dig selv at forpligte dig. Hver gang du føler dig fristet til at falde i den gamle adfærd, kan du holde disse lister for øje og på den måde motivere dig selv til at fortsætte træningen mod ny adfærd.

3) Afliv begrænsede forestillinger: Lad være med at affærdige en person uden først at undersøge, hvad vedkommende har at byde på. F.eks. kan du have en bestemt forestilling om, at du ikke gider nogen, der har børn, fordi det er for bøvlet, eller at du ikke kan med akademikere eller håndværkere. Dine fastlåste overbevisninger kan være udviklingens og kærlighedens største fjende og kan udfordres.

Kilde: Kørekort til Kærligheden af Nina Askov. Forlaget Muusmann.