Angreb på internettet sker oftere og oftere, og det kan til tider være utrolig svært at stoppe.

Men nu viser en ny test, at man også kan blive angrebet fysisk af hackere gennem eksempelvis moderne højttalere.

BBC har nemlig talt med sikkerhedsforskeren Matt Wixey, der har kigget nærmere på angreb og våben i cyber-verdenen.

Han har brugt bærbare computere, mobiltelefoner, headset og flere forskellige højttalere til at kigge nærmere på, hvor angrebene kan komme fra.

Og konklusionen er desværre foruroligende.

Mange af elementerne har mangelfuld beskyttelse over for hackerangreb.

Hvis man tager udgangspunkt i en af de moderne højttalere med bluetooth, kan hackerne manipulere den til at producere skadelige høj- og lavfrekvenslyde.

Det kan i værste fald skade din hørelse alvorligt.

Det kræver ikke meget mere end en scanning af wi-fi og bluetooth i et område for at finde frem til, om der er nogle enheder, som er ekstra sårbare og dermed nemme at hacke sig ind på.

»Nogle angreb udnyttede kendte sårbarheder i en bestemt enhed, hvilket kunne ske lokalt eller på længere afstand i nogle tilfælde.«

»Andre angreb kræver enten nærhed til enheden eller fysisk adgang til den,« forklarer Matt Wixey til BBC.

Testen er blevet lavet for, at man fremover kan give bedre rammer for at beskytte enhederne bedre mod hackerangreb.