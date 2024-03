I ny og foreløbig rapport når Det Jødiske Samfund frem til, at der i 2023 skete 121 antisemitiske hændelser.

Det Jødiske Samfund har i 2023 registreret 121 antisemitiske hændelser i Danmark.

Det er det højeste antal siden 2012, hvor Det Jødiske Samfund begyndte sin registrering af antisemitiske hændelser i Danmark.

Det skriver Berlingske, efter sikkerhedsorganisationen i Det Jødiske Samfund i en ny og foreløbig rapport er nået frem til tallet.

De antisemitiske hændelser dækker over alt fra trusler og hærværk til antisemitiske ytringer mod jøder i Danmark.

Registreringen laves af Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (Akvah) i Det Jødiske Samfund.

Formand for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein, fremhæver til avisen, at der formodentlig samtidig er tale om "et stort mørketal".

Som jøde i Danmark skal man i dag passe mere på sig selv, end tidligere, mener han.

- Vi har fra Det Jødiske Samfunds side sagt, at for ikke at provokere skal man lade være med at vise jødiske symboler på gaden, siger han.

I 2022 registrerede man ni hændelser, i 2021 var der omkring 20 og tilbage i 2012 lå tallet på lidt over 40. Det næsthøjeste antal var 53 i 2014.

Af de 121 hændelser i 2023 var 101 hændelser registreret efter den 7. oktober.

Akvah når om sidste års 121 hændelser blandt andet frem til, at 17 af tilfældene involverede børn, enten som modtagere eller som afsendere.

Det lyder også, at 32 af hændelserne drejer sig om jødiske individer eller institutioner, der er blevet holdt ansvarlige for staten Israels handlinger.

Ifølge Berlingske understreger Akvah, at tallene er baseret på de hændelser, der er blevet indberettet til Det Jødiske Samfund. Hvor mange der også er blevet meldt til politiet, er ifølge avisen uklart.

Omkring 1160 mennesker blev dræbt under Hamas' angreb i Israel 7. oktober.

Efterfølgende indledte Israel en storstilet offensiv i Gazastriben, der ifølge tal fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder har kostet mindst 29.313 mennesker livet.

