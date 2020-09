Formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein, svarer nu tilbage på kritikken om religiøs omskæring uden fuld narkose. Det Jødiske Samfunds argumenter for det er nemlig blevet kritiseret af narkoselægernes formand, Joachim Hoffmann-Petersen. Men Henri Goldstein mener, at Joachim Hoffmann-Petersen i sin kritik gemmer på en skjult agenda:

»Jeg er mildest talt overrasket over, at velbegavede læger skal bruge videnskaben til at dække for en politisk holdning. For Hoffmann handler det kun om at få stoppet omskæring,« siger Henri Goldstein.

Argumenterne fremgår af to mødereferater mellem Det Jødiske Samfund og Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som skal være med til at forme en ny vejledning for omskæring. Argumenter, der bekymrer Joachim Hoffmann Petersen, der ikke føler, at STPS har lyttet til lægernes råd om, at lokalbedøvelse ikke er tilstrækkeligt.

Sådan ser Henri Goldstein dog ikke helt på det. Han understreger, at STPS selv har truffet sine beslutninger, og at Det Jødiske Samfund blot har fremlagt deres metoder.

Et argument fra Det Jødiske Samfund om omskæring. Foto: Privat/mødereferat

Henri Goldstein var ikke formand for Det Jødiske Samfund, da møderne i henholdsvis 2018 og 2019 fandt sted, men det er nu engang stadig de argumenter, der ligger forud for et nyt notat omkring religiøs omskæring af drenge, der skal føre videre til en vejledning.

Det første argument, som Henri Goldstein forsvarer, er, at Det Jødiske Samfund giver drengene sukkervand, som får dem til at slappe af, hvilket Joachim Hoffmann-Petersen mener absolut ingen virkning har – slet ikke på peniskirurgi.

»Det er ikke sukkervand, det handler om. Jeg ved sådan set ikke noget om sukkervand, og det gør Hoffmann heller ikke. I vores verden handler det om at få et indgreb overstået hurtigt og gerne med bedøvende emla-creme, panodil og sukkervand. Vi har i 400 år omskåret børn. Det er noget pjat at hænge sig i fra Hoffmanns side,« siger Henri Goldstein.

Men netop det med brugen af bedøvende creme er endnu et kritikpunkt fra Joachim Hoffmann-Petersen.

Joachim Hoffmann-Petersens argumenter mod omskæring med lokal bedøvelse Joachim Hofmann-Petersen har gennemgået mødereferaterne og kritiserer samtlige argumenter fra Det Jødiske Samfund om, at lokalbedøvelse er tilstrækkeligt til en religiøs omskæring. Her er hans kritik af punkterne: Det Jødiske Samfunds Argument: 'En omskæring tager mellem 10 og 15 sekunder.' »De videnskabelige undersøgelser viser, at på hospitaler tager det omkring 20-30 minutter. Et succeskriterie ved kirurgi har aldrig været at gøre det på kort tid. Det parameter stoppede vi med for 150 år siden, da vi fik effektive bedøvelsesmidler. Nu om dage er det bedre at være grundig, omhyggelig og forsigtig,« siger Joachim Hoffmann-Petersen. Det er en øvet mohel (oplært religiøst person), der gennemfører det operative indgreb, medens der er en læge til stede. »Med 5-10 operationer om året er det vel begrænset, hvor meget erfaring de kan få. Det er ikke nok til, at man får kirurgisk erfaring.« Det blev bemærket, at druesaft/sukkervand ikke er udgør et bedøvelsesmiddel, men tjener til at få barnet til at slappe af. »Sukkervand kan distrahere børn ved meget lette stimulus – en nål på hånden. Men det har ingen som helst smertelindrende effekt overhovedet og i særdeleshed ikke ved peniskirurgi. Det holder overhovedet ikke. Det er ikke moderne børneanæstesi.« Det tager ganske få sekunder at udføre, og at der anvendes lokalbedøvende creme sammen med Panodil og lidt druesaft/sukkervand. »Hvis du kigger på indlægssedlen for bedøvende cremer, står der, at der findes en sjælden komplikation, som ses, hvis man kommer det på slimhinder eller åbne sår: Ved tilstanden, som kaldes methæmoglobinæmi, kan de røde blodlegemer ikke transportere ilt. I den forbindelse har man set to børn i Sverige, der efter en omskæring var lige ved at dø. Derudover må det ikke bruges på slimhinder på børn under 12 år.« Det Jødiske Samfund foreslog, at der kunne etableres et kursusforløb for de ansvarlige læger. Det blev i den forbindelse gjort klart, at andre former for skærpelse af adgangen til at foretage omskæringer, herunder at forbeholde det f.eks. urologiske speciallæger, må betragtes som et teknisk forbud mod omskæring, idet det vil svare til at opstille et uopfyldeligt krav. »Det er enormt problematisk. De vil ikke have, at en professionel udfører indgrebet. Hvordan kan STPS acceptere, at det er udført af en person, der ikke er uddannet læge?« Forskellige smertestillende behandlinger drøftes, fx også penisblokade. Det fremføres, at den jødiske omskæring sker meget hurtig, og at selve stikket i forbindelse med lokalbedøvelsen vurderes som lignende smerte. »Det er simpelthen ikke rigtigt,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

»Der er så stor erfaring fra USA og Israel, hvor det fungerer udmærket. Alle de der småargumenter dækker over én eneste ting, og det er at stoppe omskæring ved den jødiske menighed,« siger Henri Goldstein og understreger, at de kun omskærer drenge, der er sunde og raske, og at nogle andre landes anæstesiologer mener, at bedøvende creme er tilstrækkeligt.

Der bliver lavet 10-15 jødisk-religiøse omskæringer om året i Danmark, og når Henri Goldstein skal forsvare, at Det Jødiske Samfund ikke vil have en urologisk specialist uden religiøs, jødisk baggrund til at udføre indgrebet, siger han, at samfundet importerer omskærere, der har lavet mange tusinde omskæringer, fra Israel og England:

»Det er ikke, fordi vi ikke vil have en urolog, men som udgangspunkt er det et menneske fra den jødiske menighed, der skal udføre det, så det også bliver gjort på en religiøs, jødisk måde, som tager meget kortere tid end en urolog – og jeg tror, de har mere erfaring end mange urologiske speciallæger med omskærelse på ottendedagen efter fødslen, hvor det skal finde sted,« siger Henri Goldstein.

I mødereferatet fremgår det, at Det Jødiske Samfund kan lave en omskæring på 10-15 sekunder. Her mener Joachim Hoffmann-Petersen dog, at det er vigtigere at være grundig, omhyggelig og forsigtig – og at tid ikke er en afgørende faktor.

Et af argumenterne fra Det Jødiske Samfund omkring omskæring. Foto: Privat/mødereerat

Men det er Henri Goldstein lodret uenig i, når det kommer til omskæring. Han er nemlig selv læge på 35. år og har selv opereret – og her har han erfaret, at det i nogen tilfælde er meget vigtigt, at en operation er hurtigt overstået, hvorfor det er bedre at give drengen lokalbedøvelse end fuld narkose. Ifølge Henri Goldstein tager en jødisk omskæring 30-40 sekunder.

Når Hoffmann insisterer på, at fuld narkose er nødvendigt for en omskæring, så er det ifølge Henri Goldstein et udtryk for at få stoppet religiøs omskæring. For ifølge jødedommen skal omskæringen ske på ottendedagen efter fødslen, og man kommer ikke spædbørn i fuld narkose.

Til påstanden om, at Joachim Hoffmann-Petersen arbejder ud fra en politisk agenda om at få stoppet omskæring i det jødiske samfund, siger Hoffmann selv:

»Jeg har en enig bestyrelse bag mig, og sidst, vi havde møde, var i aftes. Som fagligt selskab kan vi ikke se stiltiende på, at der kommer børn, der bliver opereret i en 'bedøvelse' bestående af sukkervand og tryllecreme. Jeg vil gerne se dokumentation for de beskyldninger.«