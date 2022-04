En masse ukrainere flygter lige nu fra den krig, der raserer deres hjemland, og en del af dem kommer til Danmark og vil gerne i arbejde.

Gartneriet Thoruplund ved Odense har tidligere haft fem ukrainere i praktik, som har måttet flygte. De er nu klar til igen at arbejde i det gartneri, de kender.

Men det kan de ikke på nuværende tidspunkt.

»Det er noget, der haster. Det er nu, de skal ansættes. Vi vil gerne bruge deres arbejdskraft i foråret,« lyder det fra Jørgen K. Andersen, der er R&D Manager i gartneriet.

Han fortæller, at Thoruplunds højsæson er startet. Den ligger nemlig i månederne april og maj.

»Når vi når hen i juni, så er det et helt andet billede, så det er altså nu, det skal ske,« siger han.

Jørgen K. Andersen siger, man begyndte at forberede sig i det private erhvervsliv, da man hørte, at der ville komme ukrainske flygtninge til landet, som kunne få brug for et arbejde.

Derfor mener han også, at politikerne bør følge trop og sørge for en løsning til de nyankomne, så de kan komme ud i arbejde.

Grunden til, at de ukrainske flygtninge, som det er nu, ikke bare kan tage et job på det danske arbejdsmarked, er, at man skal have opholdstilladelse, og det tager noget tid at få sådan en.

Derfor holdt beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V) stormøde om netop den udfordring torsdag.

Og her deltog blandt andre Thoruplund.

For ud over, at man på gartneriet har brug for arbejdskraften lige nu, så har man også erfaring med, at de ukrainere, man har haft i virksomheden, har være en god tilføjelse til arbejdsstyrken.

»Det er gået godt med at have dem i praktik. Flere af dem, der har været hos os, kommer fra landet i Ukraine og har derfor erfaring med jordbrugsarbejde,« siger Jørgen K. Andersen.

»Derudover er de, der har været ansat, venlige, imødekommende og arbejdsomme, så det har været rigtig fint at have dem.«

Et andet sted, hvor en hurtig ansættelse af de ukrainske flygtninge – ifølge både Jørgen K. Andersen og også rådmand Christoffer Lilleholt (V) – ville kunne mærkes positivt, er i de offentlige kasser.

For en ukrainer, der kan forsørge sig selv, ligger nemlig ikke statskassen til last.

»Hvis de tjener penge selv, så behøver de ikke at blive forsørget af statskassen, og det er jo bedre for alle. Så det er lidt fjollet, at det ikke kan lade sig gøre endnu,« siger Jørgen K. Andersen.

Og at det giver bedre mening, at de ukrainske flygtninge kan forsørge sig selv, er Odense Kommunes beskæftigelses- og socialrådmand enig i.

»De, der kan selv, skal ud på arbejdsmarkedet, så vi kan tage os af dem, der har udfordringerne.«

»Jo flere der kommer ud i arbejde, jo færre skal vi hjælpe bagefter,« siger Christoffer Lilleholt.

Han siger sig heller ikke fri for, at man i Odense Kommune kan være med til at hjælpe med den opgave, det er, at få ekspederet flere opholdstilladelser.

»Man kunne sagtens forestille sig, at vi kunne overdrage nogle medarbejdere fra Odense Kommune i nogen tid til at hjælpe med det her,« foreslår han.