Torsdag eftermiddag måtte beredskabet finde de helt store arbejdshandsker frem, da de skulle rykke ud til et uheld nær Frederikssund.

Ved rundkørslen på Frederikssundvej havde en lastbil nemlig tabt knap 400 kilo småfisk.

Det fortæller Søren Viggo Obesen, som er indsatsleder ved Frederiksborg Brand og Redning, over for B.T.

»Vi bliver kaldt ud, fordi en fisketransport kom kørende med et læs småfisk, men under transporten skvulpede de simpelthen over, og så lå der 400 kilo fisk i rundkørslen,« fortæller han.

Fisketransporten var på vej fra Hundested mod Thyborøn med et læs af de små fisk, som skulle laves til fiskeolie. Men i stedet endte en stor del af dem på vejen.

»Da vi kommer derud, hjælper vi så med at samle fiskene, der er omkring 5-6 centimeter, og så sikrede vi vejen, fordi den var glat og fedtet efter tabet,« fortæller han og fortsætter:

»Man kan simpelthen sige, at der gik fisk i vejnettet,« siger Søren Viggo Obesen.

Frederikssundsvej var da også kortvarigt spærret i sydgående retning, således vejen kunne blive ryddet. Men klokken 15.10 var beredskabet færdige på stedet.

Selvom beredskabet fik fjernet alle de små fisk, fortæller Søren Viggo Obesen alligevel, at det godt kan være, man kan møde en af de små væsener sin vej.

»De er væk nu, men det kan godt ske, at vi har glemt nogle i farten. De er jo ikke særlig store,« afslutter han.