I 2017 fremlagde Danske Regioner en rapport, der stillede et årelangt babyboom i udsigt. Det skete, efter at jordemødre segnede under stort arbejdspres, og klinikchefen for Rigshospitalets fødegang sagde op i protest over de pressede forhold. (Arkivfoto). Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix