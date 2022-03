Kondomer, havehynder, ølkander, parkeringsbøder og en diskokugle.

Det er bare nogle af de mange, mange forskellige ting, der flyder rundt i Aarhus Å.

Og da aarhusianerne tydeligvis ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv, har Aarhus Kommune måttet investere i en særlig robotarm, der fanger stort og småt i åen, så det ikke flyder videre ud i verdenshavene.

Det blev til 63.000 stykker skrald i 2021, og størst 'gevinst' var der 17. juni 2021, da Danmark spillede landskamp mod Belgien.

Her fik robotten fat i 1.232 stykker affald, der flød rundt i åen, på ét døgn.

»Alt for meget affald er endt i åen i stedet for i skraldespanden i løbet af 2021 – som endda har været et år præget af corona-nedlukninger,« lyder det fra Kim Gulvad Svendsen, der er bylivschef i Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Eksempler på mærkelige opsamlinger: Kommunen har fundet så mange mærkelige ting i åen, at de har samlet en lille liste over nogle af tingene: Bolde

Blomsterspande

Kondomer

En bh

Krydderurter i potter

En bedekrans

Smykkeæsker (desværre tomme, skriver kommunen)

Serveringsbakker

En diskokugle

Og meget andet … Kilde: Aarhus Kommune

»Udover at anlægget ved DOKK1 har forhindret, at store mængder mundbind, takeaway emballage og andet er endt i verdenshavene, kan analyser af det indsamlede affald hjælpe os til at lave målrettede og forebyggende indsatser. Vi kan eksempelvis gå i direkte dialog med de steder og aktører, som står bag de produkter, der i større mængder ender i åen.«

Affaldet, som robotarmen opsamler, bliver efterfølgende sorteret og registreret manuelt.

Det biologiske affald, som blade og grene, bliver ledt tilbage til åen for at sikre dens naturlige balance.

Anlægget er udviklet til at passe på natur og dyreliv, så hverken fugle, fisk eller fiskeyngel kommer til skade, når robotarmen indfanger affaldet, der er kommet på afveje.

Aarhus Kommune har på baggrund af den etårige forsøgsperiode valgt at leje SeaProtectorOne frem til februar 2027.