For at undgå misforståelser understreger Danmarks Apotekerforening, at flere apoteker ikke har nok håndsprit.

Landets apoteker kæmper fortsat med at få nok håndsprit på hylderne.

Det understreger Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse, efter at tidligere udtalelser kan have givet indtryk af, at apotekerne igen har fået nok håndsprit.

- I går kom det frem i pressen, at mange apoteker igen har håndsprit nok på hylderne. Det er imidlertid ikke korrekt.

- Håndsprit er stadigvæk en mangelvare på alle apoteker, der slet ikke kan følge med efterspørgslen, står der i pressemeddelelsen.

Torsdag udtalte Gitte Hessner, konsulent i Danmarks Apotekerforening, at man kunne gå ned på mange apoteker og forvente at kunne købe håndsprit.

Men det er ikke tilfældet alle steder, lyder det.

- Apotekerforeningen er ked af, apotekernes kunder har fået det indtryk, at de igen kan købe håndsprit på de fleste apoteker.

- Fakta er, at der igen er begyndt at komme leverancer af håndsprit til apotekerne. Men leverancerne er ustabile, og de bliver generelt hurtigt udsolgt, fremgår det af pressemeddelelsen.

Danmarks Apotekerforening bemærker, at efterspørgslen forventes at stige, i takt med at landet genåbnes.

Derfor må der forventes yderligere pres på de steder, som sælger håndsprit, herunder apoteker og supermarkeder.

Håndsprit har den seneste tid været meget populært, fordi coronavirusset har skabt et øget behov for at desinficere sine hænder hyppigt.

Derfor har flere apoteker og supermarkeder oplevet, at kunder har købt stort ind af håndsprit. Og det har altså ført til tomme hylder mange steder i landet.

For at hjælpe med at håndtere den store efterspørgsel er der flere selskaber, som har omstillet produktionen til at begynde at producere håndsprit.

Et eksempel er Spritfabrikken Danmark, der normalt fremstiller vodka og shots, men som for nogle uger siden i stedet begyndte at producere store mængder håndsprit.

Tidligere har flere eksperter fortalt, at man lige så godt kan bruge sæbe til at holde hænderne rene, som man kan bruge håndsprit.

Det afgørende er, at man får vasket sine hænder grundigt med sæben.

/ritzau/