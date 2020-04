Svar fra Københavns Kommune

Københavns Kommune har svaret skriftligt på B.T.s henvendelse om Plejecenter Sølund. Læs hele svaret fra Signe Grauslund, områdechef Nord i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København, her nedenfor.



For plejehjemmet Sølund og områdekontoret er det meget beklageligt at blive forevist vedhæftede billeder samt de bekymringer vedr. de hygiejniske og forebyggende tiltag, som bliver præsenteret i nedenstående spørgsmål. Vi har følgende bemærkninger til spørgsmålene.



- At både plejepersonale og rengøringshjælp bevæger sig rundt på etagerne med elevatoren og går ind og ud af beboernes lejligheder. Jan Nybo oplyste til mig, at personalet alene opholder sig på en etage, når de er på vagt for at undgå at sprede smitte.



Zoneinddelingen på Sølund er indført etagevis, hvilket betyder, at trafik mellem zonerne skal begrænses mest muligt. Det er dog ikke muligt for medarbejderne at komme til en zone/etage uden at bruge trappe eller elevator.

I praksis vil enkelte personaler have opgaver i flere zoner. Det kan f.eks. være personale med særlige faglige kompetencer, der har særopgaver i zonerne, bl.a. med at implementere nye retningslinjer på hygiejneområdet, instruktion af personale m.v.

Der er tydelige retningslinjer for minimering af trafik samt hygiejne, hvis man bevæger sig mellem zoner. Elevatorer, trappeopgave og andre fællesarealer bliver rengjort flere gange i løbet af dagen efter de retningslinjer og instrukser, der forefindes i kommunen. Personale er ligeledes instrueret i at foretage korrekt håndhygiejne eller -desinfektion i forbindelse med adgang til en zone.



- Jan Nybo oplyste søndag til mig og også i en skrivelse til plejehjemmets pårørende, at værnemidler ikke genbruges. Det ser dog ud til at være netop det, som foregår på de vedhæftede billeder?



Værnemidler genbruges ikke. Briller og visir kan om nødvendigt genanvendes efter grundig rengøring.

I en tidlig fase af denne epidemi var der bekymring generelt i sundhedsvæsenet om, hvorvidt der var værnemidler nok til en situation, der på det tidspunkt var under udvikling. Alle så, hvordan situationen udviklede sig andre steder i verden, og i DK var der på det tidspunkt frygt for, hvordan sundhedspersonalet kunne beskytte sig. I den forbindelse blev der kortvarigt beskrevet en instruks på baggrund af materiale fra SST udsendt d. 24. marts 2020, 'Personalets håndtering af beboer med mistænkt eller påvist covid-19' – der citeres: 'Samme engangs- eller flergangskittel kan bruges flere gange til den enkelte beboer eller flere beboere ved kohorteisolation - …'. Der var i SST's anbefaling tale om situationer, hvor der er mangel på værnemidler. Kortvarigt var der bekymring om dette i kommunerne.

Det skal tilføjes, at denne instruks var kortvarig. og at den ikke længere er gældende.



- Jeg har fået oplyst, at der er fire ansatte til stede om natten, og at det er helt normalt, at de bevæger sig mellem etagerne for at hjælpe hinanden. Er det korrekt?



Det er korrekt, at der er fire medarbejdere på nattevagt. Det betyder, at de må bevæge sig mellem de aftalte zoner, men alle er grundigt instrueret i, hvorledes de skal forholde sig.

Langt de fleste beboere har ikke brug for hjælp i nattetimerne, hvorfor det er vurderet, at fire medarbejdere kan varetage de opgaver, der er.



- En pårørende har observeret, at personalet sad i deres almindelige tøj og kun iført mundbind ved siden af en covid-19-syg kvinde, som nu er død. Personalet hjalp hende med at facetime med sin familie. Er det korrekt?



Det er svært at svare på den konkrete situation, da vi ikke ved, hvem beboeren eller personalet er. Men uniformen på Sølund kan forveksles med almindeligt tøj, da jeans og T-shirt indgår i sortimentet. Det er et bevidst valg, da vi ønsker en påklædning, der kan være med til at af-institutionalisere plejehjemmet. Hvis det i den konkrete situation har været muligt at holde afstand og kun kortvarigt være tæt på beboeren, f.eks. mens der skabes forbindelse på telefon/tablet til pårørende, er det forsvarligt, at medarbejderen anvender mundbind.



- Billederne er taget på en beboers toilet, hvor der befinder sig store mængder brugte og ubrugte værnemidler. Hvorfor ligger de der?



Værnemidler opbevares i udgangspunktet centralt i i zonerne forskellige steder på plejehjemmet, men ved smitte med covid-19 lægges relevante værnemidler tilgængeligt i borgerens bolig. Dette af praktiske hensyn, for der altid er værnemidler tilgængelige, når de skal bruges, og fordi på- og afklædning af værnemidler altid foregår i boligen. Brugte værnemidler skal lægges i plastpose og derefter i affaldssæk.



- Professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet Niels Høiby siger, at det er en særdeles kritisabel omgang med værnemidler (billederne). Han mener, at man dårligt kan undgå at bringe covid-19-smitte videre til andre beboere, når man har sådan en metode til opbevaring af værnemidler. Hvad siger I til det?



Vi er rigtig ærgerlige over, at der er fundet værnemidler på den måde, som det vises på billederne. Det er absolut ikke udtryk for normal praksis på Sølund eller andre steder i kommunen. Jeg har nu sammen med ledelsen af Sølund sikret, at alle 220 medarbejdere igen gennemgår alle aktuelle instrukser og vejledninger en ekstra gang, og at alle medarbejdere i alle vagtlag er orienteret om og forstår og kan anvende instrukserne i praksis. Denne gennemgang er igangsat onsdag aften og forløber yderligere i løbet af dagen i dag, torsdag.



- Niels Høiby mener desuden, at det ser meget uprofessionelt ud. Det virker, som om personalet slet ikke ved, hvordan man skal opbevare den slags værnemidler. Har al personalet den fornødne viden om det? Jeg kan forstå, at der er mange vikarer. Også ufaglærte.



Jeg har bedt om, efter at have set de vedhæftede billeder, at der iværksættes en gennemgang af samtlige boliger på Sølund for at sikre, at dette ikke kan genfindes nogen andre steder. Jeg er enig i, at billederne illustrerer en uacceptabel praksis.

Som udgangspunkt er det kun fast personale, der kommer hos beboere, der observeres for eller er smittet med covid-19. Derfor bør den faglige viden være til stede i forhold til korrekt brug og opbevaring af værnemidler. Der kan dog ske fejl, og dem skal der rettes op på med det samme.



- Slutteligt vil jeg gerne have en generel kommentar til om Københavns Kommune mener, at Sølund Plejecenter har ageret tilfredsstillende i denne sag.



Generelt er mit klare indtryk, at alle anbefalede retningslinjer er fulgt på Sølund. Men med 220 medarbejdere, som arbejder under svære omstændigheder, kan der naturligvis ske fejl. Det er ikke acceptabelt, at værnemidlerne ligger og hænger, som de gør på billederne, og derfor har vi igen gennemgået alle aktuelle instrukser og vejledninger en ekstra gang for alle medarbejderne på Sølund. Det sker i samarbejde med kommunens hygiejnesygeplejerske.

Derudover har ledelsen gennemgået alle lokaler på Sølund for at sikre, at der ikke findes lignende forhold andre steder på plejehjemmet.

Vores beboere og pårørende skal kunne være trygge ved, at personalet er professionelle, omsorgsfulde og gør deres bedste for at stoppe smittespredning blandt både beboere og kollegaer. Derfor arbejder vi på højtryk for at rette op på forhold, der ikke har været acceptable, og som vi ikke ønsker at se igen.