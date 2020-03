Nu begynder forhandlinger om 700.000 offentligt ansattes arbejdsvilkår under nedlukningen af Danmark frem til 2. påskedag.

Mange tusinde medarbejdere er sendt hjem, og statsminister Mette Frederiksen opfordrede mandag til, at de afvikler ferie og afspadsering, hvis de ikke varetager kritiske funktioner.

Hvad er der så på spil ved forhandlingsbordet?

»Det, der er på bordet, er en snak om: Hvor mange arbejder hjemmefra? Hvor mange kan ikke arbejde hjemmefra? Hvor mange er der allerede planlagt afvikling af ferie for? Hvor mange kan afspadsere?« forklarer Mona Striib. Hun sidder som formand for Forhandlingsfællesskabet for bordenden på lønmodtagernes vegne.

I den anden ende af bordet sidder regeringen, men ifølge Mona Striib er der ikke meget at komme efter for statsminister Mette Frederiksen. Ferieåret er næsten slut, og afspadsering er typisk noget, der afvikles løbende, så det ikke hobes op.

Desuden mener hun, at de offentligt ansatte allerede er gået langt videre end det, Mette Frederiksen har opfordret til.

»Vi har en fælles erklæring både med Kommunernes Landsforening og Regionerne. Man er i fuld gang med lokalt at indgå aftaler, hvor man flytter personale. Det kan for eksempel være en dagplejer, der oprindeligt har en sundhedsfaglig baggrund, og som ikke lige nu skal deltage i nødpasning af børn - der er nogle, der i stedet arbejder på et plejecenter,« siger Mona Striib og slår fast:

Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet.

»Så vi er langt videre end det, statsministeren bad om.«

Er der så overhovedet noget at forhandle om med regeringen?

»Der kan være nogle medarbejdere, hvor der ikke er planlagt afvikling af restferie. Vi forsøger at danne os et overblik over, om der er nogle. Hvis der er, kan der indgås en aftale om, at de i denne situation bruger deres ferie.«

Hun venter lige nu at blive indkaldt til forhandlingerne. I mellemtiden vil hun gerne understrege, at langt de fleste offentligt ansatte arbejder i perioden med nedlukning.

»Det indtryk man har fået af, at samtlige offentligt ansatte er blevet sendt hjem med fuld løn - som jeg kan se, at Alex Vanopslagh (LA) bidrager til - det er med hovedet under armen,« siger Mona Striib.

Vanopslagh, lederen af Liberal Alliance, mener dog, at der er noget at komme efter ved forhandlingsbordet.

I den aftale, der er lavet på det private arbejdsmarked, skal lønmodtagere afvikle 5 dages ferie i den periode, hvor deres arbejdsplads får lønkompensation. Hvis de ikke har 5 dages ferie eller afspadsering, skal de gøre brug af feriedage fra det nye ferieår.

Det mener Alex Vanopslagh også bør gælde for offentligt ansatte.

Alex Vanopslagh.

»Hvis offentligt og privat ansatte skal ligestilles, skal man også tage noget ferie i det nye ferieår for offentligt ansatte,« mener Vanopslagh og tilføjer:

»Og så kunne det være rart, at fagbevægelsen ikke reagerer med automatreaktioner om, at de bliver udskammet, når borgerlige politikere kommer med konstruktive forslag.«