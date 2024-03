Ugentlig strukturel træning kan være nok til at fastholde vægttabet, hvis man stopper på vægttabsmedicin.

Det kan godt lade sig gøre at stoppe med at tage vægttabsmedicin og samtidig fastholde vægttabet.

Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

Opfattelsen har ellers været, at medicineringen skal være livsvarig for at holde vægttabet i gang, men det behøves den ikke nødvendigvis, siger professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet Signe Sørensen Torekov.

Nøglen er ifølge hende at dyrke ugentlig struktureret træning under og efter den medicinske behandling.

- Vores nye studie giver håb, for hvis man både tager vægttabsmedicin og følger et træningsprogram, bibeholder man størstedelen af de gavnlige effekter et år efter behandling, siger hun i en pressemeddelelse.

Træningen behøver ikke nødvendigvis at sluge alt ens tid. To timers træning om ugen kan være nok, hvis man får pulsen op, forklarer postdoc Simon Birk Kjær Jensen, der er førsteforfatter på studiet.

- Det kræver to timer om ugen, hvor man får pulsen højt op og bliver forpustet, siger han.

- Hvis man er meget svært overvægtig og har lav kondition, kan det være nok med en gåtur i rask tempo, mens det for andre med bedre kondition for eksempel er nødvendigt med en løbetur eller cykling i højt tempo.

Undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er, at vægttabsmedicinen ikke står alene, mener forskningschef hos Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

- Det er ikke en kur. Det er en varig behandling. Så det gælder om, at medicinen ikke står alene. Den kræver, at man lægger sin livsstil om, og man får øget den fysiske aktivitet for at fastholde det vægttab, man har opnået.

Han påpeger desuden, at man i studiet har brugt præparatet Saxenda, der giver mindre effektivt vægttab end for eksempel det populære Wegovy.

Og netop den pointe får Signe Sørensen Torekov til nærmest at fraråde, at man modtage medicinsk behandling uden at skrue op for den fysiske aktivitet.

- Det er rigtig vigtigt, at man minimerer tabet af muskelmasse, når man er på vægttabsmedicin, og det kan man gøre ved at have et træningsprogram.

Både hende og Simon Birk Kjær Jensen nævner desuden, at det på baggrund af de nye resultater er relevant at overveje, om man fremadrettet skal nuancere udskrivning af recepter på vægttabsmedicin, så man systematisk anbefaler struktureret træning.

