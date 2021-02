»Jeg skreg for meget, så jeg mistede balancen. Der kom sne i mit ansigt, så jeg slap foden, og så var det bare kælken, der styrede.«

Sådan fortæller Agnes på ni år, da hun lander for enden af Bregentved kælkebakke. I denne uge tester B.T. kælkebakker rundt om i landet, og fredag er vi taget til Sydsjælland.

Og selvom det var kælken, der styrede Agnes' tur ned ad kælkebakken, så kom den niårige kælkeekspert heldigvis ikke til skade. Men så heldig er det ikke alle, der er. I løbet af den seneste uge, hvor B.T. har besøgt kælkebakker, har vi set vilde styrt, hørt gråd og trøstende forældre.

Ingen, vi har set, er endt på hospitalet, men så heldige er det ikke alle, der er. Odense Universitetshospitals såkaldte Ulykkes Analyse Gruppen oplyser, at de haft to alvorlige ulykker i år

»Vi har haft to, som har haft brud på ryghvirvlerne. Så det er ret alvorligt. Det er en voldsomt kraft, der opstår, hvis man kælker ind i noget,« siger Jens Lauritsen, der er overlæge og professor ved Ulykkes Analyse Gruppen.

Også på Slagelse Sygehus kan man mærke, at kælkesæsonen er i gang:

»Vi har haft rigtig travlt i weekenden. Folk er blevet kåde, og det er børn som gamle. De er simpelthen væltet rundt, banket ind i hinanden,« fortæller Christian Jørgensen, der er ledende oversygeplejerske. Han fortæller, at skaderne tæller alt fra slag, forstuvninger, snitsår og i værste fald brud.

Så for at kælketuren skal ende med varm kakao og ikke en tur på skadestuen, har Jens Lauritsen fra Odense Universitetshospital et par gode råd. Det første er, at man lige skal tjekke bakken og omgivelserne, før man sætter sig på kælken:

»Helt åbenlyst skal man lige tjekke, at kælketuren ikke ender ved en vej, som man risikerer at krydse. Hvis man har fået betydelige mængder sne, er det også en god idé at tjekke, om der gemmer sig et kvæghegn på ruten, der er dækket af sne,« fortæller han.

Alt dette er der taget højde for på Bregentved kælkebakke få kilometer fra Næstved. Den brede kælkebakke sørger for masser af plads og god fart, lyder det fra vores kælkeekspert Agnes:

»Den kan godt anbefales! Den er meget stejl, og den er også meget sjov,« fortæller hun.

Og det er altså ikke kun sjovt at kælke. Det er også god motion, som dog fører en hyppig 'skade' med sig, som overlæge Jens Lauritsen selv har oplevet efter en kælketur med sine børnebørn på rumpekælk.

»Jeg er 66 år, og det er rigtig god gymnastik at kælke. På 'rumpekælken' løfter man benene, spænder mavemusklerne og læner sig tilbage,« fortæller han og fortsætter:

»Det kan give en betydelig belastning af både ledbånd og muskler i knæ, hofter, mave og ryg. God træning, så man kan blive meget øm, men man kommer sig efter et par dage. For mit eget vedkommende var jeg klar igen efter tre dage.«

Og derfor de afsluttende råd fra overlægen:

»Mærk efter, så du ikke overbelaster dig selv. Tjek kælkebakken, inden du kælker, hold afstand til de andre, sørg for at få tilstrækkelig med mad og drikke, så der er god energi til at være ude og nyde vinteren.«

»Og husk også at sikre dig på vej derhen. Mange falder på fortove og andre steder og kommer på skadestuen – en ærgerlig måde at starte eller slutte en flot vinterdag.«

Vil du gerne ud at kælke, så kan du finde en kælkebakke nær dig på Naturstyrelsens hjemmeside.