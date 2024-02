Aalborg Universitetshospital vil fremover undlade at tilbyde strømper som en del af de ansattes uniform.

Det er næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Pia Jødel, utilfreds med.

»Man risikerer at få både urin, blod og afføring på strømperne, og det er ikke rimeligt, at man skal have dem med hjem i sin egen vaskemaskine,« siger hun til TV 2 Nord.

Hospitalet oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Nord, at planerne om at afskaffe strømper er »afklaret« med hygiejneorganisationen, og at ingen hygiejnemæssige forhold taler imod at fjerne strømper i uniformerne.

Sidste år kom det frem, at Region Nordjylland, som Aalborg Universitetshospital hører under, skal spare 280 millioner på sundhedsområdet.

Hospitalet måtte i den forbindelse i november annoncere en kæmpe fyringsrunde.

Det er uklart, hvor mange penge hospitalet sparer ved at skrotte strømperne.