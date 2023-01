Lyt til artiklen

Hvis du har en bil, kender du helt sikkert scenariet:

Foden hviler tungt på speederen, men pludselig ser du en mørk kassevogn, der står parkeret i vejkanten, og én af politiets fotovogne materialiserer sig med for øjnene af dig.

Så hvad gør du?

Et godt gæt er, at du gør som langt de fleste danskere: Hakker bremsen i og sætter farten ned med det sammen.

Dermed gør du dig skyldig i livsfarlig 'kængurukørsel.'

Det lyder som et fænomen fra Australien, men rent faktisk er det noget, der foregår dagligt på større og mindre veje rundt om i Danmark.

Begrebet dækker over bilister, som pludselig sætter farten ned, når de opdager en fotovogn på vejen.

Nu advarer Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse om, at den form for kørsel udgør en fare for trafiksikkerheden.

Mange bilister bremse hårdt op ved dette syn, og det kan skabe farlige situationer i trafikken. (Arkivfoto) Foto: Emil Helms Vis mere Mange bilister bremse hårdt op ved dette syn, og det kan skabe farlige situationer i trafikken. (Arkivfoto) Foto: Emil Helms

En undersøgelse fra virksomheden viser, at knap hver femte bilist har prøvet at bremse hårdt op under kørslen i forsøg på at undgå at ryge i en fotofælde.

Hver tredje svarer, at de har oplevet deres medtrafikanter gøre det samme.

»Selvom det kan lyde uskyldigt, er det faktisk farligere end mange tror. De hårde nedbremsninger giver nemlig en markant forøget risiko for, at de bagvedkørende ender i påkørsler, og de stiller derfor store krav til den afstand, som ens medtrafikanter holder,« siger direktør for skade i Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild, i pressemeddelelsen.

Der er dog en helt simpel løsning på det ellers nok så alvorlige problem:

»Nemlig ved at sørge for at overholde de fartgrænser, der er sat og samtidigt altid sørge for at holde god afstand til de forankørende, uanset om man kører i byen, på landevej eller motorvej,« forklarer Henrik Sagild.