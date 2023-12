Det er et stort problem, at elevatorerne på landets togstationer ofte går i stykker og dermed ikke virker.

Sådan lyder det fra Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer, som DR har talt med om sagen.

Til mediet lyder det, at de to organisationer jævnligt får henvendelser fra medlemmer, som oplever, at elevatorerne er ude af drift.

»Det er et stort problem. Når man ikke kan stole på, at elevatorerne fungerer, så bliver personer med handicap udelukket fra samfundet, siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, til DR.

Det er DSB og Banedanmark, der ejer elevatorerne – og begge oplyser til DR, at man er opmærksom på problematikken, som man også beklager.

Lars Gøtke, der er underdirektør for DSB Ejendomme, forklarer, at årsagen til problemet skal findes i, at det er svært at skaffe de nødvendige reservedele.