Det er så yndigt at følges ad – og så dyrt at blive skilt igen.

Især i øjeblikket.

»Vi er i en noget anden økonomisk situation nu end for et års tid siden. Og det kan også få indflydelse på, hvor dyrt det er at blive skilt,« siger Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom i Nordea, til Finans.dk.

Selvom det altid rammer hårdt på pengepungen at blive skilt, ser udfordringerne ekstra store ud for tiden, lyder det.

Det er selvfølgelig de øjeblikkelige ekstraordinære økonomiske omstændigheder, der her spiller ind.

Som stigende priser på dagligvarer, inflation og stigende renter.

Derfor er det eksempelvis dyrere at optage et lån, hvis man skal ud og købe en ny bolig. Også lejeboliger er blevet dyrere.

Samtidig er også rådighedsbeløbet til det daglige forbrug udhulet.

Alt sammen en større belastning for en enlig økonomi end for en fælles.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år var lige over 12.000 skilsmisser i Danmark.