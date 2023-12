Læs hele EDC's svar på kritikken

B.T. har forelagt hele artiklen for EDC's informationschef, Jan Nordmann, som har ønsket at svare skriftligt.

Nordmann har tidligere sagt, at EDC's sikkerhedsniveau var 'højt' før angrebet. B.T. har i den anledning blandt andet spurgt, om han selv mener, at det er god cybersikkerhed at opbevare kundeoplysninger som kopier af pas og kørekort ukrypteret.

B.T. har også spurgt chefen, om han selv kan pege på de fejl, EDC har begået, som har ført til lækket af kundernes data, om han vil vurdere alvorligheden af angrebet og dets konsekvenser på en skala fra 1-10, og om han vil sige undskyld til de kunder, der har fået lækket personlige oplysninger.

Han svar lyder således:

»Artiklen hviler på udsagn fra Jesper Lund, der desværre ikke har indsigt i, hvad der reelt skete ved hackerangrebet på EDC, og den ender derfor i en række forsimplede postulater.

Jeg kan oplyse, at vi har arbejdet fokuseret med IT-sikkerhed på flere plan siden 2019, hvor vi har arbejdet målrettet ud fra den daværende CIS-20 (i dag CIS-18) gennemført af Deloitte. Vi har dedikerede projekter og opgaver i vores årlige handlingsplaner da arbejdet med sikkerhed er en blivende proces. Vi har haft Incident Response Retainer med CSIS siden 2021, og er i en fortsat proces med at opgradere og forbedre sikkerheden. Ydermere har vi brugt meget tid og ressourcer på awareness-træning blandt alle vores medarbejdere, da det uanset systemer er det første værn.

I forlængelse af angrebet har vi fået udarbejdet et såkaldt AD-Assesment af CSIS, på baggrund af at vi i 2022 indførte nogle tiltag, der specifikt er designet til at imødegå denne type angreb. I rapporten under "Executive Summary" skriver CSIS blandt andet:

“How are EDC compared to others?

It is obvious to us that you have spent more effort on hardening your Active Directory compared to what we see in other organizations. Especially tiering is very uncommon.”

Det er altså ganske enkelt forkert, når dine kilder hævder, at vi slet ikke har haft fokus på IT-sikkerhed. Det understreges også af at EDC hurtigt kommer i kontrol efter det professionelle og omfattende angreb.

Alligevel lykkedes det hackerne at skabe adgang og få fat i persondata ved angrebet 1. november. Jeg skal her gennemgå forløbet:

Hackerangrebet var betydeligt mere sofistikeret end blot ”en inficeret mail sendt til en enkelt medarbejder”. Mailen til medarbejderen var fra en person, som medarbejderen havde været i en længere dialog med og forventede at modtage en fil fra. I filen lå en avanceret kode, der formåede at overtage en administrators rettigheder, som ligger over hvad medarbejderen havde adgang til, og herved fik hackerne adgang til et antal fællesdrev, men ikke til det bedre beskyttede drev, hvor der ligger sagsoplysninger, herunder persondata og legitimationskopier.

Når det alligevel lykkedes hackerne at kopiere de mange persondata, skyldes det primært to forhold:

1: På fællesdrevet for EDC’s kædekontor lå en enkelt fil med persondata (navne, adresser, telefonnumre, e-mails og (i mindre omfang) cpr-numre) på kunder, som EDC havde været i kontakt med, i forbindelse med køb, salg, fremvisninger, opskrivning i køberkartotek eller abonnement på nyhedsbrev. Filen var blevet dannet i forbindelse med oprydning i databasen tilbage i marts 2023, men var ved en menneskelig fejl ikke blevet slettet. Fejlen bestod dermed ikke så meget i manglende kryptering, men mere i manglende sletning og opbevaring på et drev med en lavere sikkerhed.

2: På et antal butiksdrev var der ligeledes ved en menneskelig fejl opbevaret kopier af legitimation. Det er sket i tilfælde hvor kunden sender sit ID som vedhæftet fil på en mail. Filerne er korrekt gemt på det beskyttede sagsdrev, men er fejlagtigt ikke blevet slettet fra butiksdrevet. Der var desuden på et enkelt drev legitimationsoplysninger fra kunder, der havde handlet hos andre mæglerbutikker udenfor EDC, der efterfølgende er blevet overtaget af EDC. I denne forbindelse er hele sagsarkivet fra de overtagne butikker blevet lagt på et butiksdrev, uden at der har været kontrol af arkivernes indhold.

De diske hackerne har kompromitteret, er fællesdrev, der endnu ikke er fuldt migreret bag multi-faktor og encryption-at-rest. Ved hackerangrebet var vi cirka igennem 40% af migreringen. Efter hackerangrebet er processen accelereret, og vi forventer at være helt i mål i denne uge. Vi var således allerede i gang med en opskalering af sikkerheden, da angrebet skete d. 1. november.

Vi kan ikke oplyse i detaljer udover det overfor anførte hvordan vores IT-sikkerhed er opbygget, da dette kun vil være en hjælp til fremtidige forsøg på hacking. Men der er brugt betydelige ressourcer og økonomi herpå med kendte værktøjer og professionel assistance.

Konklusionen fra vores side er derfor, at vi har arbejdet systematisk med IT-sikkerheden gennem adskillige år, at systerme er robuste men at den menneskelige faktor ikke må undervurderes. Ingen data, der var opbevaret korrekt, er blevet kopieret, men desværre har der været tilfælde af manglende sletning af data fra fælles drev. Naturligt nok skærper vi indsatsen på dette punkt.«