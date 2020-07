10. juli 1920 red kong Christian X over grænsen til Sønderjylland for at markere genforeningen med landsdelen.

Fredag er det præcis 100 år siden, at kong Christian X red over grænsen til Sønderjylland og indledte sit besøg i den genforenede landsdel.

På den hvide vallak Malgré Tout, som nogle år forinden var blevet købt på et stutteri i Paris, startede kongen med at ride over den hidtidige grænse ved Kongeåen og ind i Sønderjylland ved Frederikshøj.

Sammen med den øvrige kongelige familie blev kongen samme dag modtaget i Haderslev og Aabenraa til forskellige arrangementer.

Den historiske markering af genforeningen fulgte, efter at Danmark 15. juni 1920 formelt fik overdraget Sønderjylland af de allierede.

Det skete på baggrund af et par folkeafstemninger nogle måneder tidligere.

Fordelt over to afstemninger skulle befolkningen i først Nordslesvig og dernæst i Sydslesvig og Flensborg stemme om, hvorvidt de ville høre til Danmark eller Tyskland.

I Nordslesvig stemte 75 procent for, at området skulle være dansk, mens der i Sydslesvig og Flensborg var 80 procent, der stemte for at forblive en del af Tyskland.

Indtil afstemningerne og den efterfølgende genforening havde Sønderjylland været under tysk kejserdømme siden 1864, hvor Danmark tabte krigen.

Uden genforeningen ville byer som Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i dag have været tyske.

Med genforeningen fik Danmark cirka 164.000 nye statsborgere.

I år skulle 100-året for genforeningen have været markeret ved mere end 1000 arrangementer.

Men udbruddet af coronavirus har betydet, at en stor del af arrangementerne enten er blevet udsat eller aflyst.

/ritzau/