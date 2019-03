'Truckervask', 'banditter i habitter' og 'sport i toeren'.

Fredag optager Den Danske Ordbog 780 nye ord og vendinger, men allerede nu kan du gå på opdagelse i de nye ord på ordbogens hjemmeside.

Siden finanskrisen har der været fokus på, at svindlere somme tider går ganske pænt klædt, og det at kalde analsex for 'sport i toeren' er heller ikke noget nyt. Vi har også i mange år sagt, at vi tog en truckervask, når vi bare tog deodorant og parfume på.

Det er der en ganske god forklaring på, siger Lars Trap-Jensen, der er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som udgiver Den Danske Ordbog.

Det er nemlig primært ord, der optræder i journalistiske tekster, fag- og skønlitteratur, der bliver optaget. Breve og beskeder, vi sender til hinanden, er ikke med.

»I princippet ville vi gerne have et afbalanceret udsnit af alle de tekster, danskerne producerer, men det er ikke praktisk muligt,« siger Lars Trap-Jensen til TV2.

'Dialogkaffe' er dermed et eksempel på et ord, der har optrådt flittigt i medierne.

Begrebet, der er lanceret af det tidligere folketingsmedlem for SF Özlem Cekic, dækker over, at man mødes og diskuterer over en kop kaffe frem for at skændes online.

Cekic inviterede nogle af de personer, hun blev chikaneret af på sociale medier, og fik i flere tilfælde en god dialog ud af det.

I året, der er gået, har det nye ord 'nationalskjald' også været brugt flittigt om den afdøde folkekære sanger Kim Larsen. Prædikatet har han sådan set haft i flere år, men hans død har sat fut i brugen af det.

170 af ordene kommer fra brugerne, der har kunnet komme med forslag.

Den Danske Ordbog indeholder omkring 100.000 ord. Alene siden 2016 er 10.000 nye ord kommet til.