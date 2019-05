Hvepse er en af sommerens mest ondskabsfulde plager, lyder det fra Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturstyrelsen. Render man ind i en hveps eller kommer man til at træde på et hvepsebo, gælder det om at tage benene på nakken og komme væk. Se, hvad du kan gøre, hvis uheldet er ude, og du bliver stukket af en hveps.