Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På kun et år er udgifterne til bilreparationer vokset med 35 procent fra 2021 til 2022, mens antallet af bilskader har været konstant stigende de seneste ti år.

Tallene kommer fra Gjensidige Forsikring, der har sendt en pressemeddelelse ud.

»Reparationsudgifterne stiger mere end antallet af skader, og det skyldes flere faktorer. For det første er det blevet dyrere at reparere bilerne, fordi de er blevet mere avancerede.«

»Derudover ser vi en generel stigning i udgiften til reservedele. Endelig vi oplever også, at for eksempel mange danskeres uopmærksomhed i trafikken er med til at øge risikoen for skader, for eksempel parkeringsskader, og det er en kedelig tendens,« siger Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige.

Siden 2011 er antallet af skader på biler steget med hele 42 procent fra 588.541 i 2011 til 834.701 i 2021.

I samme periode er der også sket en stor stigning i det samlede antal kilometer, vi danskere tilbagelægger i bil.

I 2010 kørte hver dansker i snit 6.000 km årlig, mens vi i 2020 kørte 7.400 km år årligt. Altså en stigning på næsten 25 procent.

Henrik Sagild understreger, at det er blevet mere og mere sikkert at køre på de danske veje.

»Trafiksikkerheden har gennemgået nogle meget positive udviklinger de sidste årtier, så selv om vi må konstatere, at antal skader stiger endnu mere end den potentielle skadeeksponering på vejene, så er det generelt gode nyheder, at trafikken bliver mere sikker,« siger Henrik Sagild og fortsætter:

»Derfor ærgrer det mig, at antallet af bilskader ikke følger den positive udvikling, men ligefrem bliver flere og flere.«