Resten af året bliver det dyrere at sejle med Læsø Færgen, som også får færre afgange.

Begge dele har samme årsag:

De stigende brændstofpriser. Læsø Kommune har besluttet at hæve billetpriserne, for ellers ville det ikke være muligt at nå budgettet, skriver TV 2 Nord.

»Hvordan det lige kommer til at fordele sig på den enkelte kategori, kan jeg ikke svare på, men vi er nødt til at pålægge billetterne det her olietillæg på 15 procent,« siger borgmester Tobias Birch Johansen (V) til lokalmediet.

Brændstofprisstigningerne – som mange almindelige danskere også kan føle på egen krop i øjeblikket – er faktisk så store, at der ifølge Læsø Kommunes økonomiudvalg skulle en prisstigning på 20 procent til, for at få budgettet til at hænge sammen.

Men så stor en prisstigning vil politikerne i kommunen ikke byde borgerne. I stedet vil de spare et andet sted.

På antallet af færgeafgange.

Ifølge borgmester Tobias Birch Johansen er det især de sene afgange, som står for skud.