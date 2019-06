Brækker du kravebenet, når scooteren vælter på den spanske ferieø, risikerer du selv at skulle betale turen på sygehuset.

For selv om vi danskere er dækket ind af Det Blå Sygesikringsbevis, når vi rejser rundt i Europa, risikerer du selv at skulle punge ud, hvis et hedeslag eller en madforgiftning tvinger dig til at søge læge på ferien.

Det blå EU-sygesikringskort skal nemlig fornyes hvert femte år, og det er ikke alle, der husker.

I år udløber kortet ifølge Codan Forsikring for omkring to millioner danskere.

Det betyder, at rigtig mange risikerer at stå uden dækning, hvis de bliver syge på ferien.

Kortet blev indført i Danmark i 2014, og dengang bestilte mange danskere kortet.

Derfor skal to millioner kort fornyes i løbet af i år, og det er ikke sikkert, at alle husker, frygter forsikringsselskabet.

»Det blå EU-sygesikringsbevis er en smart løsning på tværs af alle EU-lande, og stort set alle danskere, der rejser udenlands, har kortet i dag. Men der er mange, der ikke er opmærksomme på, at kortet skal fornys hvert femte år,« siger Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det kan jo betyde, at du kommer af sted med et kort, der ikke længere er gyldigt. Og hvis du kommer galt af sted på rejsen, skal du med manglende dækning selv betale, hvis du bliver syg og skal til læge eller på hospitalet.«

Hvis dit kort er udløbet, skal du bestille et nyt på Borger.dk.

Det kan du gøre digitalt, og du får automatisk et midlertidigt bevis med Digital Post.

To til tre uger efter får du det blå EU-sygesikringsbevis med posten.