Det hele startede med en mor, der var frustreret over, at hendes udviklingshæmmede datter ikke kunne gå til håndbold.

Derfor startede hun selv et håndboldhold for børn med Downs syndrom i Aalborg-forstaden Gistrup, og siden har det taget fart. Så meget fart, at hold i udlandet nu også er hoppet med på vognen.

Moren er den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen og datteren hedder Magda.

Rikke Nielsen startede Lykkeliga i 2016, og nu er der over 70 hold for udviklingshæmmede i Danmark, og der er kommet hold til i lande som Sverige og Tyskland.

»Jeg er ved at falde helt ned af stolen, når jeg tænker over, hvordan det har udviklet sig. For fire år siden handlede det bare om, at jeg var frustreret over, at Magda ikke kunne gå til noget,« fortæller Rikke Nielsen.

Kort efter Lykkeliga var en realitet, blev hun kontaktet af en klub i Sydkorea, der gerne ville høre mere om projektet, og siden da har de været i kontakt med hinanden, men det var først for et år siden, at interessen uden for de danske grænser for alvor blev vakt.

»Vi blev kontaktet af EHF (Det Europæiske Håndboldforbund, red.), og de var meget interesseret i, hvordan vi kunne lave 77 klubber på så kort tid. Men de var også lidt tvivlende på, om det kunne lykkes udenfor Skandinavien,« fortæller Rikke Nielsen.

Mere blev det ikke til fra EHFs side på det tidspunkt, men i mellemtiden var der kommet en tysk klub med i Lykkeliga, og så gik der ikke længe, før EHF igen kontaktede Rikke Nielsen.

Rikke Nielsen og sin datter Magda. Rikke startede Lykkeliga i Aalborg-forstaden Gistrup i 2016. Foto: Lykkeliga Vis mere Rikke Nielsen og sin datter Magda. Rikke startede Lykkeliga i Aalborg-forstaden Gistrup i 2016. Foto: Lykkeliga

»De ville tilbyde 20 Lykkeliga-spillere, at spille forkamp til en Champions League-kamp mellem Aalborg og Kiel. Først troede jeg ikke rigtig på det, men de var fuldstændig med på konceptet,« siger hun.

Til kampen, som blev spillet i Aalborg 24. november 2021, fik de 20 børn sig en på opleveren, men det gjorde også, at flere udenlandske klubber fik øjnene op for Lykkeliga.

»Derefter kom der flere henvendelser, så nu har vi etableret Happy League, og så må vi se, hvor mange der vil være med,« siger Rikke Nielsen.

Indtil videre er der tre klubber i Tyskland, to klubber i Sverige og så en klub i Sydkorea, ligesom også Færøerne og Grønland er med. Men der ligger flere forespørgsler og venter på at bliver realiseret.

»Vi har forespørgsler fra Finland og Island også, men der er gået lidt corona i den i forhold til opstarten.«

»Nogle af børnene er begyndt at spørge 'hvornår skal vi spille landskamp?'. Vi skal nok op på lidt flere hold, men så kan vi forhåbentlig lave et internationalt stævne,« siger Rikke Nielsen.

Og en ting er den naturlige konkurrence lande imellem, men børnene får også meget ud af at møde andre, der er ligesom dem selv.

»De kan lære så meget. Vi var i Tyskland på et tidspunkt, og der blev Magda venner med en tysk pige. Os voksne kan godt være sådan lidt tilbageholdende, hvis vi skal til at snakke tysk, men børnene griner bare sammen og har en fest,« siger Rikke Nielsen.

Hun fortæller desuden, at hun ikke selv presser på for at få udenlandske klubber med.

»Hvis man har lyst at være med, så kan man komme med, men vi har ikke en strategi om at kontakte klubberne selv. Jeg er blevet kontaktet af nogle, hvor energien ikke har været der. Og så bliver det ikke til noget. Det skal være noget, man brænder for,« slutter Rikke Nielsen.