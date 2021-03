Det er snart tre uger siden, at 33-årige Pablo overværede et voldeligt og brutalt sammenstød på Amager.

Han sad derhjemme på værelset i kælderen og gjorde sig klar til at arbejde. Han havde ikke fået arbejdstøjet på endnu, da en besked tikkede ind på hans telefon.

»En af mine venner skrev, at han havde fundet dem, der stjal hans scooter, og at jeg skulle skynde mig at komme,« fortæller Pablo, der arbejder som Wolt-bud, til Fagbladet 3F.

Han mødte sin ven, stærkt ophidset, ved hjørnet mellem Peder Lykkes Vej og Brydes Álle på Amager. Bagved stod en flok unge mænd. Pablos ven havde genkendt to af dem som tyvene, fordi nogle folk i opgangen havde taget billeder af dem, da de stjal hans scooter. Nu stod de få meter derfra.

Pablo stillede sig rundt om hjørnet, da vennen gik op for at konfrontere de unge mænd i et forsøg på at få sin scooter tilbage.

»Jeg ser bare, at de ender i håndgemæng, og at de omringer ham,« fortæller Pablo.

Vennen forsvarer sig, men flere af drengene trækker knive op af lommerne.

»Pludselig trækker én af dem en lang machete frem, og slår min ven på halsen med den,« siger han.

Heldigvis for vennen er hylstret på den omtrent 40 centimeter lange kniv ikke trukket af.

»Han fik et kæmpe mærke på halsen, men jeg tør ikke tænke på, hvad der kunne være sket,« siger Pablo og laver en bevægelse med sin fingrer hen over halsen.

Vennen flygter med flokken af unge, bevæbnede mænd i hælene. Pablo står tilbage. På jorden ligger en telefon, som han samler op. Imens prøver han at starte sin scooter for at komme væk. Da en af gerningsmændene opdager, at han har tabt sin telefon, vender hele flokken om og løber tilbage.

Pablo starter sin motor, men den tænder ikke. Hans hænder ryster. I samme øjeblik som drengene når tilbage til ham, sætter scooteren i gang.

»Jeg kørte direkte over til politiet. Da de så telefonen med alle beskederne og hørte min historie, sendte de hundepatrulje og tre politibiler derover,« fortæller Pablo.

Han ønsker ikke, at hans efternavn bliver nævnt af frygt for repressalier fra gerningsmændene. Fagbladet 3F er bekendt med hans fulde identitet.

Pablos ven fik ikke sin scooter tilbage. I dag har han forladt Danmark.

»Vi er mange, som hjælper hinanden og holder øje med stjålne scootere. Vi ville ikke gøre dem noget ondt, men mange er desperate og tager sagen i egen hånd,« fortæller Pablo.

Wolt-budene bliver aflønnet for hver levering. Derfor er de afhængige af deres scooter. Hvis den bliver stjålet, og de ikke kan levere takeaway, tjener de ingenting.

Københavns Politi bekræfter, at de blev kaldt ud til en hændelse, hvor to personer kom i sammenstød med hinanden.

»Politiet har sigtet en 18-årig mand for trusler på livet og overtrædelse af knivloven - og sagen efterforskes fortsat,« skriver Københavns Politis pressetjeneste.

Pablo er langtfra den eneste, som har forsøgt at få en stjålet scooter tilbage. Også Wolt-budet Sandro Calis har forsøgt det samme. Det skete, da han fik øje på en ung mand, der kørte rundt på hans kærestes scooter. Den var blevet stjålet, mens han arbejdede for Wolt dagen før.

»Jeg kørte efter ham og råbte, han skulle stoppe. Til sidst fik jeg hevet fat i hans krave, så vi begge faldt af scooteren,« fortæller Sandro Calis.

Episoden skete i september sidste år foran Frankies Pizza på Østerbrogade, hvor en kvinde var vidne til det hektiske optrin. Den unge gerningsmand efterlod scooteren, men prøvede at sparke Sandro i hovedet på vejen væk, husker han.

»Jeg var virkelig rystet, og politiet kom først en time senere,« fortæller Sandro Calis.

Politiet har henlagt efterforskningen, fordi det lykkedes Sandro at få scooteren tilbage. Det fremgår af et brev, som Sandro Calis fik fra Københavns Politi et par uger efter episoden, som Fagbladet 3F har set.

Både Pablo og Sandro håber med deres historier, at politiet vil fokusere mere på de mange overfald og målrettede tyverier af budenes scootere.

»Det er vores eneste måde at tjene penge på, og mange af os har ingen forsikring, så vi ender med at betale hele regningen selv,« fortæller de.

Sandro Calis mener også, at Wolt burde gøre noget for at sikre, at budene ikke får frarøvet deres scootere.

»Wolt burde tilbyde os en billig erhvervsforsikring eller give os gps-låse til vores scootere, så vi ikke ender i de her ubehagelige situationer,« siger Sandro Calis.

Wolt har ikke ønsket at kommentere sagerne om scooter-tyverierne eller overfald mod Wolt-bude.

»Det ønsker vi ikke at kommentere overfor Fagbladet 3F,« lyder det fra kommunikationschef Tine Duelund Schou i en mail.

Københavns Politi oplyser i en skriftlig svar, at de sager, som Fagbladet 3F har forelagt Københavns Politi, bliver efterforsket.

»Vi gennemgår løbende sager om vold og røveri for at undersøge, om der skulle være en sammenhæng imellem dem – det gælder også i disse tilfælde,« skriver Københavns Politi.