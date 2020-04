»Hvis vi ikke får den lønkompensation, så bliver vi nødt til at opsige vores medarbejdere, for i så fald har vi ikke råd til at udbetale deres løn om en uge.«

Så kontant lyder det fra en lille, dansk turistguide-virksomhed, som i den grad er yderst pressede som følge af coronakrisen.

Ejerne valgte i slut marts at sende deres i alt 10 medarbejdere hjem, da regeringen lancerede de hjælpepakker, som skal sikre overlevelsen af danske virksomheder og deres medarbejdere.

Samme dag som hjemsendelsen søgte virksomheden lønkompensation, men her en måned senere er ansøgningen endnu ikke blevet behandlet.

Det vil sige, at virksomheden ikke aner, om de har ret til kompensationen eller ej, og da kalenderen nærmer sig den 1., bliver det mere og mere kritisk.

»Hvis vi bare vidste, at vi blev godkendt - om vi er købt eller solgt - så ville vi kunne gå til banken og låne pengene, så vi kunne udbetale løn,« siger virksomhedens ejere, der af hensyn til medarbejderne, som er uvidende om lønsituationen, ønsker at være anonyme.

Otte ud af virksomhedens 10 ansatte er ansat som timelønnede medarbejdere. Det vil sige, at virksomheden reelt kan fyre de otte medarbejdere og slippe for at betale en eneste krone i løn til dem den 1. maj, da medarbejderne ikke har arbejdet så meget som et minut den seneste måned.

»Vi er virkelig på grænsen og føler, at vi står i en klemme, hvor vi på den ene side gerne vil redde vores medarbejdere, men på den anden side ikke vil gå nedenom og hjem,« siger ejerne og fortsætter:

Fakta om lønkompensation Lønkompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Alle virksomheder, der har søgt og lever op til kravene for lønkompensation, får del i støtten fra staten. I ordningen gives der følgende kompensation til virksomhederne: Funktionærer: 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Ikke-funktionærer: 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte, for at virksomheden kan søge om kompensation. Kilde: Erhversministeriet

»Men det er virkelig bydende nødvendigt, at vi får svar på, om vi kan få lønkompensation eller ej. Hvis intentionen med de her hjælpepakker virkelig er at redde arbejdspladser, så burde det simpelthen gå lidt hurtigere.«

Der er mange, der søger, så er det ikke forståeligt, at det tager lidt tid med papirarbejdet?

»Jo, det er det selvfølgelig, men vi har også været meget tålmodige, og der står altså en masse medarbejdere, som gerne vil have svar på, om de får løn eller ej.«

Det lille turistguide-firma er ikke den eneste virksomhed, der frygter at måtte skuffe medarbejdere, når der skal udbetales løn om en uges tid.

Så mange virksomheder mangler godkendelse En ny analyse fra SMVdanmark, der repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder, viser, at hele 88 procent af de 10.000 adspurgte virksomheder stadig mangler at få udbetalt penge fra regeringens hjælpepakker. Det vil sige, at kun 12 procent af virksomhederne - ifølge undersøgelsen - har modtaget kompensation indtil videre. Kilde: Berlingske

B.T. har været i kontakt med flere desperate ejere, der - på godt dansk - hænger med røven i vandskorpen. Og det er især dilemmaet omkring manglende godkendelse, der går igen.

»Hvis vi bare kunne få at vide, om vi er godkendt til kompensation, så ville vi kunne navigere ud fra det, men lige nu tør vi ikke at navigere en skid, fordi vi ikke ved, hvad der vil ske,« lyder det fra en restauratør, der gennem 10 år har ejet to restauranter i centrum af København.

Hun har ikke udbetalt løn til sine 12 timelønnede ansatte siden marts, da hun ikke har pengene til det.

»Hvis jeg fik en godkendelse, kunne jeg gå til min bank og låne pengene, så jeg kunne udbetale den manglende løn, men jeg har intet og kan ikke udbetale noget som helst,« siger hun.

Regeringens hjælpepakker sikrer virksomheder kompensation for op til 90 procent af medarbejdernes løn. Det vil sige, at virksomheden selv skal dække de resterende minimum 10 procent.

»Regeringen beder om samfundssund, og det valgte vi at gøre og fyrede derfor ingen, men vi forventede, at vi til gengæld ville modtage en kvittering på, om vi har ret til kompensation eller ej,« siger hun og fortsætter:

»Men nu står vi i den her situation, og - selv om det lyder hårdt - tror du så ikke lige, at vi er kede af, at vi ikke bare gjorde som ni ud af 10 andre restauranter gjorde og var benhårde og bare fyrede alle ansatte, da landet lukkede ned?«

»Det er en fuldstændig tåbelig situation for små virksomheder. Man aner ikke, om man er købt eller solgt, og alt imens modtager man små breve i sin e-Boks fra erhvervsministeren, der fører sig frem og takker for, at man udviser samfundssind... Føj, hvor er det ulækkert. Jeg bliver enormt provokeret og har lyst til at brække mig.«

Krav til lønkompensation Ordningen gælder for alle private virksomheder, der lever op til en række kriterier – blandt andet: Private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

Medarbejderne skal afholde fem optjente feriedage, afspadseringsdage eller fridage uden løn i løbet af kompensationsperioden. Det gør sig dog ikke gældende for virksomheder, hvor der er aftalt lønnedgang i forbindelse med COVID-19. Kilde: Erhvervsministeriet

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) udtaler i et skriftligt svar, at han godt kan forstå, hvis mange med egen virksomhed 'går rundt med ondt i maven'.

'Jeg ville ønske, at virksomhederne fik pengene i det øjeblik, de søgte om det, men vi har fået over 73.000 ansøgninger til hjælpepakkerne, og det tager altså lidt tid. Flere tusinde virksomheder har allerede fået deres penge, og vi arbejder benhårdt på, at resten får dem så hurtigt som muligt,' skriver han.

Ifølge ministeren er der på nuværende tidspunkt udbetalt lønkompensation til 13.000 virksomheder.

Han påpeger, at bankerne også har et ansvar.

'I mellemtiden er det vigtigt, at bankerne holder den aftale, vi har indgået, og går ind og hjælper, indtil pengene fra regeringen går ind på kontoen. Det er desværre ikke alle banker, der udviser det samfundsansvar.'

Erhvervsministeren Simon Kollerup (S) udtaler, at regeringen forsøger at få udbetalt lønkompensationen hurtigst muligt. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Erhvervsministeren Simon Kollerup (S) udtaler, at regeringen forsøger at få udbetalt lønkompensationen hurtigst muligt. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Han tifløjer, at sagsbehandlingen varierer fra sag til sag, da nogle har brug for en mere grundig gennemgang end andre.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar til dilemmaet omkring, at mange virksomhedsejere ikke tør låne penge i banken, før de er sikre på, at de har ret til lønkompensation, men ministeren er i skrivende stund ikke vendt tilbage.