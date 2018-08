Studiestart er for mange lig med et gensyn med klassekammeraterne, kendskab til nye og en frisk begyndelse på et nyt skoleår. Men for mange unge er det startet som en stor irritation.

En teknisk fejl hos DSB er nemlig skyld i, at unge og studerende ikke kan bestille og dermed modtage deres særlige rejsekort, ungdomskortet, som skal fragte dem til uddannelsen. En af dem, der er ramt af de tekniske problemer, er Charlotte Petersen.

’Mere end 30 forsøg på login på mitungdomskort.dk i tidsrummet 21.20 - 01.55. Hver eneste gang samme resultat: 'Der er desværre opstået en fejl'. Hvor er det under al kritik,’ skriver Charlotte Petersen blandt andet.

Charlotte Petersen er langt fra den eneste, der ikke kan bestille sit ungdomskort på DSB. Facebook-brugeren Mohamed skriver på DSB’s Facebook-side:

’Jeg venter stadig på mit ungdomskort som skulle være leveret i Appen d. 13 august. Jeg har ventet 2 dage og prøvet at ringe til jer men opkaldet går ikke igennem da i åbenbart har alt for travlt.’

Det manglende ungdomskort har for Mohamed betydet, at han nu skylder DSB 750 kroner, da han har fået en kontrolafgift for ikke at have billet i bussen. Dog skriver DSB, at Mohamed kan indgive en klage og slippe for bøden.

Facebook-brugeren Tea melder sig til koret af studerende uden ungdomskort og spørger DSB:

’Kan jeg bestille et ungdomskort på en anden måde? Da jeg desperat skal bruge det før studiestart.’

Onsdag morgen oplever DSB stadig problemer med ungdomskortet, fortæller pressevagten til B.T.

Ifølge DSB arbejdes der stadig på at identificere fejlen, og det er svært at forudsige, hvornår problemet er løst.

På deres ungdomskort.dk lyder meldingen:

’Efter du er godkendt til Ungdomskort på trin 1, skal du videre til trin 2 for at bestille og betale dit Ungdomskort. Der er desværre problemer med denne del i øjeblikket. Vi er bekendte med, at leverandøren af trin 2 arbejder på at løse fejlen.’

Kender du noget til sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til journalist Amalie Abildgaard på amab@bt.dk. Tak.