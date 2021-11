»Der er ikke mere at give af herinde, folk siger op og finder andre græsgange.«

Sådan lyder det fra Mette Vestergaard Jørgensen, der mandag morgen stod bag endnu en arbejdsnedlæggelse blandt sygeplejersker på Odense Universitetshospital (OUH).

Her samledes mellem 80 og 150 sygeplejersker i en time fra klokken 7.45 foran hospitalets hovedindgang.

»Jeg var selv på vagt fredag aften, hvor vi stod i lort til halsen, fordi der manglede hænder og sengepladser,« fortæller Mette Vestergaard Jørgensen, der er sygeplejerske på hjerte-, lunge- og karafdelingen på OUH.

Mette Vestergaard Jørgensen står bag arbejdsnedlæggelsen i Odense mandag. Foto: Privat

Hun fortæller, at hun under arbejdsnedlæggelsen fik flere tilkendegivelser fra kollegaer om, at situationen er kritisk.

»Der er nogle politikere, der bliver nødt til at vågne op inde på Christiansborg. Det her kommer til at koste liv,« lyder hendes bekymring.

Arbejdsnedlæggelsen mandag morgen var en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og var arrangeret uden om fagforeningen Dansk Sygeplejeråd.

Presser det ikke situationen endnu mere, at I nedlægger arbejdet igen?

Mandag morgen nedlagede sygeplejesker arbejdet endnu engang for at sætte fokus på arbejdsforholdene. Foto: Mette Vestergaard Jørgensen

»Det tror jeg ikke, og man kan sige, hvordan skal vi ellers gøre opmærksom på situationen. Og så skal man huske, at det ikke er for vores skyld, men for alles skyld, at vi står her,« siger Mette Vestergaard Jørgensen.

Græsrodsgruppen, som Mette Vestergaard Jørgensen er en del af, har opfordret til, at sygeplejersker kollektivt skal sige deres job op tirsdag. Hun kommer dog ikke selv til at sige op.

»Der er nogen, der er nødt til at blive tilbage og råbe op.«

I en Facebookbegivenhed for den kollektive opsigelse har mere end 2.000 personer trykket ‘interesseret’.