Allan Pedersens telefon har ikke ligget stille i mange minutter af gangen siden Ungehuset i Arden, som er et behandlingssted for unge med hashmisbrug, har medvirket i fire dokumentarudsendelser på DR 1 om hash i Danmark.

»Der er rigtig mange forældre, der ringer til os, fordi deres søn eller datter har et ekstremt misbrug,« siger lederen af Ungehuset, Allan Pedersen, og fortsætter:

»Det er typisk unge mennesker, der sidder derhjemme eller i deres lejlighed og ikke rigtig kommer nogen vegne. De lover og lover, at de nok skal begynde at læse eller søge arbejde, men der sker ikke noget, og forældrene ved ikke, hvad de skal stille op.«

Allan Pedsersens indtryk er, at forældrene er dybt frustrerede, fordi de ikke aner, hvad de skal gøre. Mange vil gerne have deres barn direkte ind hos Ungehuset, men så nemt er det ikke.

Fakta Ekspertens gode råd Desværre findes der ikke en række råd, som virker på alle og kan få unge ud af et misbrug. Alligevel kommer psykiater og overlæge Henrik Rindom med nogle råd til, hvordan der kan tages hul på bylden. Hvis forældrene har ressourcerne til det, er det utroligt vigtigt, at de bruger tid på at sætte sig ind de unges kultur. Hvis de vil hjælpe deres børn, er de nødt til også at prøve at forstå hashkulturen.

Forældrene skal øve sig i at lytte – hvad skyldes den unges misbrug? Det kan fx være søvnproblemer, tankemylder, mobning, usikkerhed på sig selv eller andet, og så hjælper løftede pegefingre og gode råd ikke.

Forældrene skal hjælpe den unge til selv at erkende problemet. En teknik til dette kan være forandringscirklen.

Det er meget vigtigt, at den unge kommer væk fra det miljø og de fysiske steder, hvor de er vant til at få og ryge sin hash. Kilde: Psykiater og overlæge Henrik Rindom via Blå Kors

Forældrene skal nemlig gå igennem deres kommune og det lokale rusmiddelcenter.

Alligevel forsøger Allan Pedersen at hjælpe de desperate forældre så godt han kan over telefonen.

Men udfordringen er stor, for når han ikke kender familierne er det svært at vurdere, hvor mange ressourcer forældrene og den unge har.

Dog opfordrer han til, at man kontakter et lokalt misbrugscenter og måske ringer anonymt, hvis det andet er for stort et skridt. Og så er det vigtigt, at forældrene tager fat i deres børn:

»Det er også vigtigt, at man er lidt hård nogen gange og fx lader være med at give dem penge til mad, som aldrig bliver brugt på mad, men i stedet for kommer med maden. Og så skal de se, om de kan få de unge ud af den hverdag og det miljø, som holder dem fast i misbruget,« siger han.

Det er ikke kun forældre, der har rettet henvendelse til Ungehuset, som er et af Blå Kors’ initiativer. Også kommuner har kontaktet stedet for at høre om behandlingsmuligheder og et eventuelt samarbejde.

Ifølge en rapport fra Socialstyrelsen i 2015 har 44 % af alle unge mellem 15-24 år prøvet at ryge hash.

Cirka 10 % i samme aldersgruppe har røget hash inden for den seneste måned og 2,1 % ryger hver eller næsten hver dag.