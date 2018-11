Mandag morgen sad Flemming Vangskov i sin minibus på vej til Rødovre Skole for at aflevere skolebørn. Pludselig måtte han hakke bremsen hårdt i.

På tværs af vejen kørte et barn på en sort cykel, klædt i mørkt vintertøj fra top til tå. Og hvad værre var: Der var hverken reflekser eller lys på cyklen.

»Jeg var lige ved at køre ham ned. Han var helt mørk. Jeg kunne slet ikke se, om det var en dreng eller pige,« fortæller den chokerede vognmand til B.T.

Han nåede dog at registrere, at det var en drengecykel, så han antager, at der var tale om en dreng.

Flemming Vangskov ejer Vangskov Bustrafik i Rødovre.

Hver morgen i den mørke tid ser han både små og store børn, drenge, piger og voksne, som kører af sted under lygter og reflekser. Han frygter, at han en dag kommer til at køre en af dem ned.

»Det er helt vanvittigt, så mange der kører uden lys. Det ville jo være frygteligt, hvis jeg kom til at køre et barn ned,« forklarer chaufføren.

På samme køretur i mandagens morgenmyldretid nåede vognmanden at tælle hele 54 cyklister uden lygter. 36 af dem var børn.

Oplevelsen fik ham til tasterne. Her skrev han et temmelig opsigtsvækkende opslag på Facebook, som han med vilje strammede med et provokerende spørgsmål.

'Skal jeg slå dit barn ihjel i dag? spurgte han og gav selv svaret:

'Jeg håber det ik.'

Cyklende skolebørn uden lys er nemlig efterhånden så stort et problem i morgentrafikken, at det er på tide at provokere lidt for at få folk til at indse problemet, mener chaufføren.

Med opslaget håber han at gøre forældre opmærksomme på, at de skal tjekke, at deres børn har lys på cyklen.

Hans opslag på Facebook blev delt 72 gange og har affødt mange kommentarer.

Flere foreslår, at forældrene skal kunne få bøde, hvis børnene kører uden lys. Andre, at forædrene skal have et klip i kørekortet, hvis poderne bliver taget uden lygter.

»Jeg synes ikke, vi har behov for flere regler. I bund og grund er budskabet bare, at forældre skal huske at tjekke, at ungerne har lygter på. Sværere er det ikke,« siger vognmanden.