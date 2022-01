På Anholt bor blot 140 mennesker hele året, men de vil gerne op på 145.

I hvert fald søger man desperat efter fem personer, som skal besætte ledige stillinger på øen. Det skriver TV2 Østjylland.

Øen mangler lige nu en ansat i hjemmeplejen, en sygeplejerske, to personer til at arbejde på færgen til og fra øen samt en ansat i Brugsen.

Anholt har dog også et andet, relativt stort, problem i samme forbindelse.

Der er nemlig blot én ledig helårsbolig tilbage på øen.

»Der forsvinder cirka tre helårsboliger hvert år, som bliver købt af vores sommergæster, og alt er fredet, så man kan ikke bare bygge nyt. I øjeblikket er der kun én ledig bolig på øen,« siger Karen Konge, som er formand for Anholt Borgerforening, til TV2 Østjylland.

Hun siger dog i samme forbindelse, at man fra arbejdsgivers side muligvis kan hjælpe med at stille bolig til rådighed for de personer, der ender med at få jobbet.

Færgeturen til Anholt tager tre timer, så det er ikke en mulighed at besidde et af de ledige job, hvis man ikke selv bor på øen.